Βορίζια: Εντοπίστηκαν όπλα, φυσίγγια και εκρηκτικά σε στάβλο (βίντεο)

Όπλα και φυσίγγια εντοπίστηκαν κοντά στα Βορίζια οι Αρχές την Τρίτη έπειτα από πληροφορίες που είχαν περιέλθει στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί της Τρίτης ομάδα του ΤΑΕ εντόπισε σε παλαιό ποιμνιοστάσιο στον ανατολικό Ψηλορείτη, ένα πολεμικό τυφέκιο κινητού ουραίου, εποχής του ΒΠΠ δηλαδή, 54 φυσίγγια για το συγκεκριμένο όπλο, καθώς και ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο και ποσότητες φυτιλιού, χωρίς πυροκροτητές το οποίο ήταν κρυμμένο σε κομμάτια σε διάφορα σημεία του παλαιού οικήματος.

Υπενθυμίζεται πως τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην φονική συμπλοκή και από τις δύο πλευρές, παραμένουν άφαντα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, τρεις μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή στο ορεινό χωριό του Ψηλορείτη, με το κρισιμότερο ερώτημα να παραμένει αναπάντητο, δηλαδή το ποιος πυροβόλησε ποιον.

Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας τα όπλα δεν σχετίζονται με το φονικό επεισόδιο, ωστόσο όλα τα ευρήματα θα αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα για διερεύνηση τυχόν ύπαρξης DNA ειδικά στα τμήματα του φυτιλιού.

