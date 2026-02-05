eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2026 18:50

Ξεκίνησαν οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας FDI HN «Νέαρχος» του Πολεμικού Ναυτικού

Γράφτηκε από την

Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές (Sea Trials) της δεύτερης ελληνικής Belharra, της φρεγάτας FDI HN «Νέαρχος» του Πολεμικού Ναυτικού ξεκίνησαν χθες, Τέταρτη 4 Φεβρουαρίου.

Όπως επισημαίνουν πηγές της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group, σε αυτή τη φάση δοκιμάζονται τα συστήματα που αφορούν κυρίως στην πρόωση και την ασφάλεια του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες ενώ τεστάρονται και οι κύριοι αισθητήρες της φρεγάτας.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι λίγο πριν την παράδοση της φρεγάτας, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του πληρώματος στα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Οι δοκιμές στη φρεγάτα «Νέαρχος» προχωρούν, έως τώρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
