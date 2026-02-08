Χίος: Ο προφυλακισμένος 31χρονος αρνείται ότι είναι ο διακινητής (βίντεο)

Εξακολουθεί να αρνείται τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που του αποδίδονται, ο 31χρονος Μαροκινός για την τραγωδία με μετανάστες που σημειώθηκε ανοικτά της Χίου, υποδεικνύοντας άλλον άνδρα ως οδηγό του σκάφους.

Στην απολογία του, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας, φέρεται να υποστήριξε, ότι πλήρωσε -μαζί με τους υπόλοιπους- για να επιβιβαστεί στη βάρκα. Ο ίδιος κρίθηκε ομόφωνα προφυλακιστέος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους

Ο Αλέξης Γεωργούλης υπογράμμισε, πως ο εντολέας του δηλώνει αθώος από την πρώτη στιγμή. Όπως είπε, «δεν υφίστανται αποχρώσεις – ενδείξεις ενοχής του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος δηλώνει και ο ίδιος μεταφερόμενος. Σε καμία περίπτωση δεν δέχεται, ότι οδήγησε το συγκεκριμένο σκάφος».

Αναφερόμενος στις προανακριτικές καταθέσεις, ο κ. Γεωργούλης υποστήριξε, πως «πέντε άνθρωποι ήδη από το προανακριτικό στάδιο δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη, ενώ και στις έξι συμπληρωματικές καταθέσεις, που ελήφθησαν από την κυρία Ανακρίτρια, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τον αναγνώρισε ως οδηγό της λέμβου».

«Δεν υπήρξε κανένα σήμα» από το λιμενικό σκάφος

Ο Δημήτρης Χούλης είπε, πως «όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν λένε, ότι δεν υπήρξε κανένα σήμα, καμία προειδοποίηση, κανένα φλας, κανένας φάρος, κανένα φως, κανένα στοπ. Μόνο μία σύγκρουση πάνω τους από το λιμενικό σκάφος. Πήγαιναν ευθεία, δεν στρίψανε ούτε δευτερόλεπτο». Επίσης, επεσήμανε ότι «οι ανακριτικές πράξεις δεν επιβεβαίωσαν την κατηγορία. Έξι άνθρωποι κατέθεσαν και είπαν ‘δεν τον αναγνωρίζουμε’ και παρ’ όλα αυτά προφυλακίστηκε. Αν είναι να ικανοποιούμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, τότε δεν χρειάζονται ανακριτικές πράξεις», σημείωσε και κατέληξε λέγοντας: «Ο ένας μάρτυρας που τον υπέδειξε έφυγε από το νησί. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό;».

Στο Παίδων «Η Αγία Σοφία» τα έξι παιδιά

Εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» τα έξι παιδιά μεταναστών που επέβαιναν στη λέμβο την ώρα της πρόσκρουσης, με τα πέντε από αυτά να φέρουν πολλαπλά κατάγματα. Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Στέλλα Χριστοδουλίδου η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Παράλληλα, ενήλικες συνοδοί – γονείς των παιδιών μεταφέρονται στον Ερυθρό Σταυρό. Τα παιδιά διακομίστηκαν το Σάββατο από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ertnews.gr