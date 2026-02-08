Eurovision 2026: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ την ημέρα του εθνικού τελικού λόγω συμμετοχής του Ισραήλ

Oργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού στις 15 Φεβρουαρίου, ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό.

Κάλεσμα για μποϊκοτάζ του εθνικού τελικού της Eurovision 2026, λόγω συμμετοχής του Ισραήλ απευθύνουν τρεις φιλοπαλεστηνιακές οργανώσεις.

Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 15 Φεβρουαρίου έξω από τον Πολυχώρο του Φεστιβάλ Αθηνών (Πειραιώς 260), όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο ελληνικός τελικός για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο φετινό διαγωνισμό.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης υποστηρίζουν ότι η Eurovision λειτουργεί ως «πλυντήριο» για τις ενέργειες του Ισραήλ και κατηγορούν το κράτος για «γενοκτονία, εθνοκάθαρση και ενίσχυση του απαρτχάιντ στην Παλαιστίνη».

Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης καλούν το κοινό να συμμετάσχει έξω από τον χώρο του ελληνικού τελικού στις 15 Φεβρουαρίου, στις 19:00, και να υπογράψει σχετικό αίτημα για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό μέχρι να τηρηθεί το Διεθνές Δίκαιο.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ!

Η Εurovision είναι ένας θεσμός που λειτουργεί ως ένα καλά σχεδιασμένο πλυντήριο των εγκλημάτων του Ισραήλ μέσω της τέχνης. Μέσα από τη Eurovision το καθεστώς εποικιστικής αποικιοκρατίας Ισραήλ επιδιώκει να προβληθεί στη διεθνή κοινότητα ως ένα “κανονικό κράτος” ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία, εθνοκάθαρση και ισχυροποίηση του απαρτχάιντ στην Παλαιστίνη υπό το μανδύα της “εκεχειρίας”.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.), ο Πανελληνιος Μουσικός Σύλλογος, κάλεσαν την ΕΡΤ να πιέσει για τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Σας καλούμε να ενώσετε και τη δική σας τη φωνή !

Να συμμετάσχετε στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/2 ώρα 7:00, Πειραιώς 260 έξω από το χώρο πραγματοποίησης του ελληνικού τελικού.

Να υπογράψετε το αίτημα να αποκλειστεί το Ισραήλ από τη Eurovision μέχρι να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο (link in bio)

https://shorturl.at/Ilhys

Φέτος δεν πάμε Eurovision

ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ της EUROVISION όσο συνεχίζει να συμμετέχει το γενοκτόνο Ισραήλ».

Πηγή: news247.gr