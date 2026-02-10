Τι λένε τα ζώδια σήμερα (10/2)

Κριός

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 9ο σου για να σχηματίσει απευθείας τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον 1ο σου και να ξεκινήσει η ημέρα σου με αισιοδοξία και λαχτάρα για τα καλύτερα αλλά και την αίσθηση πως οι προσδοκίες σου θα εκπληρωθούν. Ωστόσο το σημαντικό γεγονός της ημέρας είναι πως η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στον 12ο σου, για να ξεκινήσει μια περίοδος περισσότερο συναισθηματική. Mπορεί να θελήσεις να κρατήσεις συναισθήματα ή σκέψεις πιο ιδιωτικά. Είναι καλή περίοδος για εσωτερική δουλειά και συναισθηματική αποφόρτιση από καταστάσεις του παρελθόντος.

Ταύρος

Η Σελήνη περνά στον 8ο σου, φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα συναισθήματα, ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση αλλά και ανησυχίες για οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους/ες. Το τρίγωνο που σχηματίζει με τον Ποσειδώνα στον 12ο σου ενισχύει την διαίσθησή σου και σε βοηθά να καταλάβεις καταστάσεις που κινούνται στο παρασκήνιο. Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στον 11ο σου και ανοίγει έναν πιο ζεστό και υποστηρικτικό κύκλο φίλων, ενώ μπορεί να φέρει και μια πιο ρομαντική διάθεση μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Καλή περίοδος για να στηριχτείς σε ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν.

Δίδυμοι

Το τρίγωνο της Σελήνης από τον Τοξότη στον 7ο σου με τον Ποσειδώνα στον 11ο σου, δημιουργεί μια πιο ζεστή και συναισθηματικά ανοιχτή διάθεση μέσα στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Είναι πιο εύκολο να δείξεις κατανόηση, να συγχωρήσεις ή να δεις έναν άνθρωπο με μεγαλύτερη τρυφερότητα. Παράλληλα, η Σελήνη στον 7ο σου φέρνει στο επίκεντρο τον σύντροφο ή σημαντικά πρόσωπα της ζωής σου, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση και συναισθηματική ανταπόκριση. Την ίδια στιγμή, η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στον 10ο σου και μαλακώνει το κλίμα στον επαγγελματικό χώρο.

Καρκίνος

Το τρίγωνο της Σελήνης από τον Τοξότη στον 6ο σου με τον Ποσειδώνα στον 10ο σου, βοηθά να βρεις νόημα μέσα στην καθημερινότητα, την εργασία και τις υποχρεώσεις σου. Ταυτόχρονα σε κάνει πιο συμπονετικό/ή με τους ανθρώπους γύρω σου, ενώ η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα ρουτίνας, υγείας και πρακτικών εκκρεμοτήτων. Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στον 9ο σου και ανοίγει την καρδιά σου σε συναισθήματα, όνειρα και σχέδια που συνδέονται με ταξίδια, σπουδές ή ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Είναι μια περίοδος που μπορεί να νιώσεις πως θέλεις να μοιραστείς βαθύτερα συναισθήματα.

Λέων

Το τρίγωνο της Σελήνης από τον Τοξότη στον 5ο σου με τον Ποσειδώνα στον 9ο σου ενισχύει τον ρομαντισμό και την ανάγκη να εκφραστείς συναισθηματικά, ενώ αυξάνεται η δημιουργικότητα, η ανάγκη για χαρά αλλά και μεγαλύτερη επαφή με ό,τι σε γεμίζει συναισθηματικά. Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στον 8ο σου και ενισχύει τις συναισθηματικές συνδέσεις, φέρνοντας πιο έντονες στιγμές οικειότητας ή συναισθηματικού δεσίματος. Είναι μια περίοδος που μπορείς να εκφράσεις πιο εύκολα το συναίσθημά σου και να αφεθείς σε εμπειρίες που σε μεταμορφώνουν εσωτερικά.

Παρθένος

Το τρίγωνο της Σελήνης από τον Τοξότη στον 4ο σου με τον Ποσειδώνα από τον Κριό στον 8ο σου φέρνει έντονα συναισθήματα, βαθύτερες ανάγκες ασφάλειας αλλά και μια πιο διαισθητική κατανόηση των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά σου μιας και η Σελήνη στρέφει το ενδιαφέρον σου στο σπίτι, την οικογένεια και σε ό,τι σου δίνει συναισθηματική σταθερότητα, ενώ ο Ποσειδώνας ενισχύει την συναισθηματική ένωση, το ψυχικό δέσιμο και την ανάγκη να νιώσεις ότι μπορείς να αφεθείς. Παράλληλα, η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στον 7ο σου και φέρνει περισσότερη κατανόηση και ρομαντισμό.

Ζυγός

Η Σελήνη στον 3ο σου και σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 7ο σου, φέρνει περισσότερες συζητήσεις, μηνύματα και επαφές, όμως με διάθεση να μοιραστείς συναισθήματα και όχι μόνο πληροφορίες. Η επικοινωνία σου γίνεται πιο συναισθηματική αλλά και πιο διαισθητική μέσα στις σχέσεις και τις επαφές σου. Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς και τον 6ο σου και βοηθά να βελτιωθεί το κλίμα στην καθημερινότητα σου, στη δουλειά και στις συνεργασίες, φέρνοντας περισσότερη κατανόηση. Είναι μια περίοδος που μπορείς να έρθεις κοντά με ανθρώπους μέσα από απλές καθημερινές στιγμές.

Σκορπιός

Το τρίγωνο της Σελήνης από τον Τοξότη στον 2ο σου με τον Ποσειδώνα στον 6ο σου, δημιουργεί μια ευαίσθητη αλλά και εμπνευσμένη στάση απέναντι σε θέματα αξιών, οικονομικών αλλά και καθημερινότητας. Η Σελήνη στον 2ο σου σε φέρνει πιο κοντά στις συναισθηματικές σου ανάγκες και σε κάνει να αναζητάς ασφάλεια μέσα από πρόσωπα και καταστάσεις. Η Αφροδίτη σήμερα περνά στους Ιχθύς στον 5ο σου και ενισχύει τον ρομαντισμό, την δημιουργικότητα και τη διάθεση να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Είναι μια περίοδος που θα νιώσεις αυτοπεποίθηση μέσα από την αποδοχή που παίρνεις.

Τοξότης

Το τρίγωνο της Σελήνης από το ζώδιό σου και τον 1ο σου με τον Ποσειδώνα στον 5ο σου ενισχύει τον ενθουσιασμό, τη δημιουργικότητα και τη διάθεση να εκφραστείς πιο αυθόρμητα συναισθηματικά. Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πιο εκφραστικό/ή, πιο ανοιχτό/ή και με μεγαλύτερη ανάγκη να κινηθείς ελεύθερα, να μιλήσεις, να ταξιδέψεις ή να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν. Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στον 4ο σου και φέρνει περισσότερη ζεστασιά και συναισθηματική σύνδεση μέσα στην οικογένεια. Είναι μια περίοδος που μπορείς να νιώσεις πιο κοντά με ανθρώπους του στενού σου κύκλου.

Αιγόκερως

Το τρίγωνο της Σελήνης από τον Τοξότη στον 12ο σου με τον Ποσειδώνα στον 4ο σου, φέρνει μια πιο εσωτερική, διαισθητική και ευαίσθητη διάθεση, κάνοντας την ημέρα σου ιδανική για ενδοσκόπηση και συναισθηματική αποφόρτιση. Στρέφεσαι προς τη μοναχικότητα ή σε καταστάσεις που απαιτούν διακριτικότητα, ενώ ταυτόχρονα κατανοείς βαθύτερα τα συναισθήματα και τις ανάγκες σου. Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στον 3ο σου και ενισχύει την αρμονική επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω σου. Είναι μια περίοδος που μπορείς να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις.

Υδροχόος

Το τρίγωνο της Σελήνης από τον Τοξότη στον 11ο σου με τον Ποσειδώνα στον 3ο σου, δημιουργεί μια αίσθηση έμπνευσης και συναισθηματικής σύνδεσης μέσα στον φιλικό και κοινωνικό σου κύκλο, κάνοντάς σε πιο διαισθητικό/ή στις επικοινωνίες και στις συνεργασίες σου. Θα έρθουν στο επίκεντρο οι κοινές δραστηριότητες με ομάδες, ενισχύοντας την ανάγκη σου να μοιραστείς ιδέες και συναισθήματα. Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στον 2ο σου και δίνει έμφαση σε οικονομικά θέματα και στην φροντίδα του εαυτού σου. Είναι μια περίοδος που μπορείς να νιώσεις ασφάλεια και συναισθηματική πληρότητα.

Ιχθύες

Το τρίγωνο της Σελήνης από τον Τοξότη στον 10ο σου με τον Ποσειδώνα στον 2ο σου, ενισχύει την συναισθηματική σου αντίληψη σε θέματα καριέρας, δημόσιας εικόνας και προσωπικών αξιών. Η προσοχή σου στρέφεται στα επαγγελματικά και νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Η Αφροδίτη σήμερα περνά στο ζώδιο σου στον 1ο σου και ενισχύεται η αυτοέκφραση και η τρυφερότητα στις σχέσεις με τους άλλους, κάνοντάς σε πιο προσιτό/ή. Είναι μια περίοδος που μπορείς να νιώσεις ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική σου ανάπτυξη και την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία.