Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένοχοι και στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι (βίντεο)

Την ενοχή των 42 κατηγορουμένων, όπως και πρωτόδικα, κήρυξε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων που δίκασε σε δεύτερο βαθμό την αιματηρή πολυετή δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Ένοχοι για ένταξη κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.

Για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πλην του δράστη Γιώργου Ρουπακιά, κρίθηκαν ένοχοι για συνεργεία στην ανθρωποκτονία άλλοι 14 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη και Νικόλαο Τσόρβα.

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Πέραμα, ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Δημήτρη Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρίας, Αναστάσιο Πανταζή και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης ως προς τα ελαφρυντικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ