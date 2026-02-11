Πέθανε o Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας «Πλαίσιο»

Ο Γιώργος Γεράρδος, εμβληματικός επιχειρηματίας, ιδρυτής της αλυσίδας «Πλαίσιο», πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ηταν ο ιδρυτής της Πλαίσιο Computers, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο του λιανεμπορίου και κατείχε τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1969 με την ίδρυση του πρώτου καταστήματος «Πλαίσιο» σε χώρο 12 τ.μ. επί της οδού Στουρνάρη, με είδη σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, ενώ ήταν ένας εξ αυτών.

Σήμερα, έπειτα από 56 χρόνια ανάπτυξης και πρωτοπόρων ιδεών, η αλυσίδα «Πλαίσιο» δραστηριοποιείται στη συναρμολόγηση και την εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και εξοπλισμού γραφείου, καθώς και στην εμπορία οικιακών συσκευών.

Ο κύκλος εργασιών της, το 2024 ξεπέρασε τα 480 εκατ. ευρώ, απασχολώντας περισσότερους από 1.500 εργαζομένους.

Ο Γεώργιος Γεράρδος γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946. Ηταν πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το 1969, σε ηλικία 23 ετών και, ακόμη, ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ίδρυσε την εταιρεία «Πλαίσιο» στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ. για τη διάθεση ειδών σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου.

Η είσοδος της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση, με αποτέλεσμα την αύξηση των σημείων παρουσίας της αλυσίδας «Πλαίσιο» σε κύρια σημεία της Αθήνας.

Το 1988 ο Γεώργιος Γεράρδος συστήνει την Πλαίσιο Computers με τη σημερινή της εταιρική μορφή.

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ για οκτώ διαδοχικά χρόνια κατάφερε να είναι μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

To 2005 προχώρησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της «Πλαίσιο» στη Βουλγαρία, ιδρύοντας την Plaisio Computers JSC.

Το 1986 η «Πλαίσιο» συναρμολόγησε τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή στην ελληνική αγορά με το κατοχυρωμένο brand name Turbo-X. Το 1995 ο Γεώργιος Γεράρδος έγινε κοινωνός της multi-channel προσέγγισης στη λιανική συγκροτώντας τμήμα απευθείας πωλήσεων και αποστολών μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων.

Το 1999 δημιούργησε το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, το www.plaisio.gr, και το 2009 εγκαινίασε σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Το 2019 γιόρτασε τα 50 χρόνια της «Πλαίσιο» στην ελληνική αγορά με το άνοιγμα του 25ου καταστήματος του ομίλου και την είσοδο στην αγορά των Λευκών Συσκευών.

