Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 43χρονη λίγο αργότερα και τη συνέλαβαν. Στην κατοχή της βρέθηκαν δισκία με χάπια, δοχείο με οξύ και αναδιπλούμενο μαχαίρι.
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026 09:48
Γυναίκα έριξε οξύ σε υπάλληλο καταστήματος για να την ληστέψει στην Κομοτηνή
Στη σύλληψη γυναίκας για ληστεία σε κοσμηματοπωλείο προχώρησε το πρωί της Τρίτης (10/2) η Αστυνομία στην Κομοτηνή.
Η δράστιδα είχε αφαιρέσει κοσμήματα από το κατάστημα, όμως έγινε αντιληπτή από υπάλληλο. Στην προσπάθειά της να διαφύγει, της έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο και εξαφανίστηκε.
Κατηγορία Κοινωνία