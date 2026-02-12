eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Γυναίκα έριξε οξύ σε υπάλληλο καταστήματος για να την ληστέψει στην Κομοτηνή

Γυναίκα έριξε οξύ σε υπάλληλο καταστήματος για να την ληστέψει στην Κομοτηνή

Στη σύλληψη γυναίκας για ληστεία σε κοσμηματοπωλείο προχώρησε το πρωί της Τρίτης (10/2) η Αστυνομία στην Κομοτηνή.

Η δράστιδα είχε αφαιρέσει κοσμήματα από το κατάστημα, όμως έγινε αντιληπτή από υπάλληλο. Στην προσπάθειά της να διαφύγει, της έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο και εξαφανίστηκε.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 43χρονη λίγο αργότερα και τη συνέλαβαν. Στην κατοχή της βρέθηκαν δισκία με χάπια, δοχείο με οξύ και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

