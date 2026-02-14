Τι λένε τα ζώδια σήμερα (14/2)

Κριός

Κι ενώ η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον 10ο οίκο σου και σε πιέζει να βρεις λύσεις στα επαγγελματικά σου προκειμένου να εδραιώσεις τη θέση και να αυξήσεις τη φήμη σου, ο Κρόνος περνά από σήμερα στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, για να ξεκινήσει ένα διάστημα που θα χρειαστεί να ωριμάσεις και παράλληλα να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες. Θα περιοριστεί η παρορμητική φύση σου, θα γίνεις πιο υπεύθυνος/η με αποτέλεσμα αρκετές φορές να νιώσεις πιεσμένος/η τόσο από τις ευθύνες, όσο και από τον ίδιο σου τον εαυτό.

Ταύρος

Με τη Σελήνη να κινείται στον 9ο οίκο σου, στρέφεσαι περισσότερο σε σκέψεις που αφορούν το μέλλον, τις σπουδές, τα ταξίδια ή μια γενικότερη ανάγκη να ξεφύγεις από ό,τι σε περιορίζει ψυχολογικά. Ταυτόχρονα ο Κρόνος που περνά στον Κριό στον 12ο οίκο σου εγκαινιάζει μια πιο απαιτητική περίοδο. Μπορεί να χρειαστεί να αποστασιοποιηθείς από καταστάσεις ή ανθρώπους που σε βαραίνουν. Θα υπάρξουν στιγμές που θα θελήσεις να απομονωθείς για να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου.

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη να κινείται στον 8ο οίκο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωστρεφής και έντονα συναισθηματική, φέρνοντας στην επιφάνεια θέματα εμπιστοσύνης, απωθημένα, κοινών οικονομικών, αλλά και βαθύτερων δεσμών. Είναι πιθανό να σε απασχολήσουν οικονομικές υποχρεώσεις, ρυθμίσεις, δάνεια ή οικονομικά, ενώ παράλληλα θα νιώσεις την ανάγκη να ελέγξεις καλύτερα καταστάσεις που μέχρι τώρα άφηνες στην τύχη. Την ίδια στιγμή, ο Κρόνος περνά στον Κριό στον 11ο οίκο σου, ζητά σοβαρότητα σε στόχους, φιλίες και συνεργασίες.

Καρκίνος

Η Σελήνη απέναντί σου στον 7ο οίκο σου φέρνει την προσοχή σου στις σχέσεις, στις συνεργασίες και στο πώς λειτουργείς μέσα σε αυτές, όμως το πιο καθοριστικό κομμάτι είναι ο Κρόνος που περνά στον Κριό και στον 10ο οίκο σου. Ξεκινά ένα μεγάλο κεφάλαιο ευθυνών, επαγγελματικής ωρίμανσης και δοκιμασίας της πορείας σου. Θα χρειαστεί να δουλέψεις πιο σκληρά για να κατακτήσεις στόχους, να αποδείξεις την αξία σου ακόμα κι αν νιώσεις ότι οι απαιτήσεις αυξάνονται. Ο Κρόνος εδώ μπορεί να φέρει καθυστερήσεις ή αυξημένες υποχρεώσεις.

Λέων

Η Σελήνη στον 6ο οίκο σου στρέφει την προσοχή σου σε θέματα καθημερινότητας, εργασίας και υποχρεώσεων, όμως το σημαντικό γεγονός της ημέρας είναι ο Κρόνος που περνά στον Κριό και στον 9ο οίκο σου. Από εδώ και πέρα καλείσαι να δεις πιο σοβαρά θέματα που αφορούν σπουδές, εξειδίκευση, νομικά ζητήματα, ταξίδια ή γενικά την κοσμοθεωρία σου. Ο Κρόνος από αυτή τη θέση, σε ωθεί να ωριμάσεις πνευματικά, να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου και να σταματήσεις να βασίζεσαι μόνο στον ενθουσιασμό της στιγμής.

Παρθένος

Το εξάγωνο της Σελήνης στον 5ο οίκο σου με τον Ερμή στον 7ο οίκο σου, δημιουργεί μια πιο ομαλή ροή ανάμεσα στη σκέψη και στο συναίσθημα και σε βοηθά να εκφράσεις όσα νιώθεις χωρίς ένταση. Είναι μια όψη που σε στηρίζει στο να βρεις λύσεις μέσα από συζήτηση και λογική προσέγγιση καταστάσεων. Μπορείς πιο εύκολα να συνεννοηθείς με άτομα που σε ενδιαφέρουν, είτε σε προσωπικό είτε σε πρακτικό επίπεδο. Παράλληλα, σου δίνεται η ευκαιρία να δεις μια κατάσταση πιο καθαρά και να πάρεις αποφάσεις χωρίς άγχος.

Ζυγός

Η Σελήνη στον 4ο οίκο σου σε φέρνει πιο κοντά σε οικογενειακά θέματα, στο σπίτι και στις συναισθηματικές σου ανάγκες, ενώ ο Κρόνος που από σήμερα περνά στον Κριό στον 7ο οίκο σου και ξεκινά μια περίοδος όπου οι σχέσεις και οι συνεργασίες περνούν από τεστ αντοχής και ωριμότητας. Θα χρειαστεί να δεις πιο ρεαλιστικά τι ζητάς από τους/ις άλλους/ες αλλά και τι δίνεις εσύ. Κάποιες σχέσεις μπορεί να σταθεροποιηθούν και να γίνουν πιο σοβαρές, ενώ άλλες μπορεί να απομακρυνθούν αν δεν έχουν γερές βάσεις.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον 3ο οίκο σου αυξάνει την επικοινωνία, τις μετακινήσεις και τις συζητήσεις, ενώ από σήμερα ο Κρόνος περνά στον Κριό και στον 6ο οίκο σου και φέρνει μια πιο απαιτητική φάση στην καθημερινότητα, στην εργασία και στη φροντίδα του εαυτού σου. Θα χρειαστεί να οργανωθείς καλύτερα, να βάλεις πρόγραμμα και να διαχειριστείς ευθύνες που αυξάνονται. Είναι πιθανό να αλλάξουν συνθήκες στη δουλειά ή να χρειαστεί να αποδείξεις την αξία σου μέσα από συνέπεια και προσπάθεια.

Τοξότης

Η Σελήνη στον 2ο οίκο σου στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά θέματα και τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ από σήμερα ο Κρόνος περνά στον Κριό και στον 5ο οίκο σου, φέρνοντας πιο σοβαρή στάση από μεριάς σου σε θέματα δημιουργίας και προσωπικής έκφρασης. Θα χρειαστεί να δεις πιο ώριμα μια σχέση ή να επενδύσεις χρόνο και προσπάθεια σε κάτι που αγαπάς. Θα μειωθεί η επιπολαιότητα και θα θελήσεις πιο σταθερές και ουσιαστικές καταστάσεις. Ο Κρόνος εδώ μπορεί να δοκιμάσει την αυτοπεποίθησή σου.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στον 1ο οίκο σου φέρνει έντονη συναισθηματική φόρτιση και σε κάνει πιο εκφραστικό/ή, πιο ευαίσθητο/η και πιο εστιασμένο/η στις προσωπικές σου ανάγκες. Από σήμερα ο Κρόνος περνά στον Κριό και στον 4ο οίκο σου, φέρνοντας ευθύνες και υποχρεώσεις που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια. Μπορεί να χρειαστεί να στηρίξεις ένα οικογενειακό πρόσωπο, να αναλάβεις πρακτικές ευθύνες στο σπίτι και να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για την οικογένειά σου.

Υδροχόος

Σήμερα μπαίνεις σε μια φάση που σε καλεί να σκεφτείς πιο σοβαρά τον τρόπο που μιλάς, αποφασίζεις και κινείσαι στην καθημερινότητά σου. Ο Κρόνος που περνά στον Κριό και στον 3ο οίκο σου δεν σηκώνει επιπολαιότητες, ζητά ξεκάθαρο λόγο, σωστή οργάνωση και ευθύνη σε συμφωνίες, επαφές και πρακτικά θέματα. Μπορεί να νιώσεις ότι πρέπει να αποδείξεις πόσο αξιόπιστος/η είσαι μέσα από πράξεις και όχι μόνο λόγια. Παράλληλα, με τη Σελήνη να κινείται στον 12ο οίκο σου, υπάρχει μια πιο εσωτερική διεργασία.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον 11ο οίκο σου φέρνει έντονη ανάγκη για επαφή με φίλους/ες, ομάδες και ανθρώπους που νιώθεις ότι σε καταλαβαίνουν πραγματικά. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις για σχέδια, στόχους ή συνεργασίες, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις στήριξη ή συμβουλές. Την ίδια στιγμή, ο Κρόνος που περνά στον Κριό και στον 2ο οίκο σου, σε καλεί να δεις πολύ σοβαρά τα οικονομικά σου αλλά και την αξία που δίνεις στον εαυτό σου. Μπορεί να χρειαστεί να περιορίσεις έξοδα, να οργανώσεις καλύτερα τα έσοδά σου ή να δουλέψεις πιο σταθερά.