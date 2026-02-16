Η παραγωγός της σειράς “Τεχεράνη” βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η Dana Eden, η 52χρονη Ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός της παγκόσμιας επιτυχίας “Tehran”, βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Αθήνα.

Η Eden βρισκόταν στην ελληνική πρωτεύουσα για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν της σειράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η ανησυχία ξεκίνησε όταν η Eden σταμάτησε να απαντά στα μηνύματα των οικείων της. Ο αδελφός της, που βρισκόταν επίσης στην Αθήνα, ήταν εκείνος που την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο ξενοδοχείο, την Κυριακή.

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, με τη νεκροψία να αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση. Ήδη εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από το προσωπικό.

Πηγή: news247.gr