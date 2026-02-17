Τι λένε τα ζώδια σήμερα (17/2)

Κριός

Η Eκλειψη στον Υδροχόο και στον 11ο σου, σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 2ο σου, φέρνει αφυπνίσεις σχετικές με τους στόχους αλλά και την αίσθηση ασφάλειας που νιώθεις μέσα από ανθρώπους και καταστάσεις. Είναι πιθανό να δεις πιο καθαρά ποιοι/ες στηρίζουν πραγματικά την πορεία σου και ποιοι/ες απλά υπήρχαν από συνήθεια. Οικονομικά ζητήματα μπορεί να σε αναγκάσουν να επαναξιολογήσεις συνεργασίες που είχες μέχρι τώρα. Μέσα σου γεννιέται η ανάγκη να επενδύσεις χρόνο μόνο σε ό,τι έχει ουσία και μέλλον. Κάποια γεγονότα μπορεί να σε πιέσουν να πάρεις αποφάσεις που απέφευγες.

Ταύρος

Η Εκλειψη στον Υδροχόο στον 10ο σου σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 1ο σου, σε βάζει σε μια διαδικασία καταλυτικών αποφάσεων σε σχέση με την καριέρα και την πορεία της προσωπικής σου ζωής. Μπορεί να νιώσεις ότι αλλάζουν δεδομένα επαγγελματικά ή ότι καλείσαι να δείξεις ένα πιο αυθεντικό πρόσωπο προς τα έξω. Θα πιεστείς αρκετά προκειμένου να απελευθερωθείς από ρόλους ή εικόνες που δεν σε εκφράζουν πια. Δεν αποκλείεται να προκύψουν καταστάσεις που σε αναγκάζουν να πάρεις άμεσες αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα μεγαλώνει η ανάγκη να προχωρήσεις μπροστά χωρίς περιορισμούς.

Δίδυμοι

Η σημερινή Εκλειψη στον Υδροχόο στον 9ο σου σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 12ο σου, φέρνει αφυπνίσεις γύρω από πεποιθήσεις, σχέδια ζωής και τον τρόπο που βλέπεις το μέλλον. Μπορεί να νιώσεις ότι αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι ή ότι κάποια σχέδια για σπουδές, ταξίδια ή εξέλιξη χρειάζονται επαναπροσδιορισμό. Θα υπάρξουν ξαφνικές συνειδητοποιήσεις, αποκαλύψεις ή η ανάγκη να απελευθερωθείς από φόβους και εσωτερικούς περιορισμούς και παράλληλα σε ωθεί να υπερασπιστείς τις απόψεις σου ή να κυνηγήσεις πιο δυναμικά ένα νέο στόχο. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εντάσεις.

Καρκίνος

Η σημερινή Εκλειψη στον Υδροχόο στον 8ο σου σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 11ο σου, φέρνει έντονες εξελίξεις γύρω από οικονομικά άλλων ή συναισθηματικές δεσμεύσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι αλλάζουν ισορροπίες μέσα σε μια σχέση ή μέσα σε μια συνεργασία, ιδιαίτερα αν υπήρχαν καταστάσεις που σε πίεζαν. Θα προκύψουν απρόβλεπτες συμπεριφορές από φίλους/ες ή αλλαγές σε σχέδια που είχες για το μέλλον και παράλληλα θα νιώσεις την ανάγκη να απελευθερωθείς από πάθη αλλά και οικονομικές ή ψυχολογικές πιέσεις. Δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσεις αλήθειες που απέφευγες.

Λέων

Η σημερινή Εκλειψη στον Υδροχόο στον 7ο σου, σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 10ο σου, φέρνει εξελίξεις σε σχέσεις, συνεργασίες αλλά και στον τρόπο που συνδέεσαι με τους ανθρώπους. Μπορεί να νιώσεις ότι αλλάζουν ισορροπίες σε μια σχέση ή ότι ο/η σύντροφος σε ξαφνιάζει με αποφάσεις που δεν περίμενες. Θα υπάρξουν επαγγελματικές αλλαγές ή προσωπικές επιλογές κατεύθυνσης που θα επηρεάζουν άμεσα τις σχέσεις σου. Θα υπάρξει ένταση και η ανάγκη να διεκδικήσεις τη θέση σου μέσα σε μια σχέση. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να χτίσεις σχέσεις πιο ειλικρινείς και ισορροπημένες.

Παρθένος

Η Εκλειψη στον Υδροχόο στον 6ο σου σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 9ο σου, φέρνει αλλαγές στην καθημερινότητα, στην εργασία αλλά και στον τρόπο που οργανώνεις τη ζωή σου. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποια επαγγελματικά δεδομένα αλλάζουν ή ότι χρειάζεται να προσαρμοστείς σε νέες συνθήκες. Ο Ουρανός στον 9ο σου μπορεί να φέρει αλλαγές σε σχέδια εξέλιξης, σπουδών ή μετακινήσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά σου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το άγχος αλλά και η ανάγκη να βελτιώσεις καταστάσεις που σε κουράζουν. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να αλλάξεις συνήθειες.

Ζυγός

Η Εκλειψη στον Υδροχόο και στον 5ο σου σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 8ο σου, φέρνει εξελίξεις στα αισθηματικά σου αλλά και σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις χαρά. Μπορεί να νιώσεις ότι αλλάζει κάτι μέσα σε μια σχέση και να έχεις ακραίες αντιδράσεις και συμπεριφορές που θα οδηγήσουν στην οριστική λήξη μιας σχέσης. Θα φέρει απρόβλεπτες εξελίξεις σε χρέη, δάνεια και οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους/ες. Ενισχύεται το πάθος, η ανάγκη για διεκδίκηση αλλά και οι εντάσεις αν νιώθεις ότι δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις. Μέσα σου γεννιέται η ανάγκη να ζήσεις κάτι πιο αληθινό και ουσιαστικό.

Σκορπιός

Η Εκλειψη στον Υδροχόο στον 4ο σου και σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 7ο σου, φέρνει εξελίξεις σε οικογένεια αλλά και σε σχέσεις που επηρεάζουν την προσωπική σου ασφάλεια. Αλλάζουν οι ισορροπίες μέσα στο σπίτι ή μέσα σε μια σημαντική σχέση μέσα από απρόβλεπτες συμπεριφορές από τον/ην σύντροφο ή έναν/μια συνεργάτη, αναγκάζοντάς σε να δεις πιο καθαρά τι αντέχεις και τι όχι και να υπάρξουν εντάσεις σε συζητήσεις ή αποφάσεις που αφορούν τον προσωπικό σου χώρο ή οικογενειακές καταστάσεις. Δεν αποκλείεται να βγουν στην επιφάνεια παλιά θέματα που ζητούν λύση.

Τοξότης

Η Εκλειψη στον Υδροχόο στον 3ο σου σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 6ο σου, φέρνει εξελίξεις σε συμφωνίες, μετακινήσεις αλλά και στην καθημερινότητά σου. Μπορεί να νιώσεις ότι αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι ή ότι κάποια νέα σε αναγκάζουν να δεις μια κατάσταση διαφορετικά. Ο Ουρανός στον 6ο σου μπορεί να φέρει αλλαγές στην εργασία, στο πρόγραμμα ή σε θέματα υγείας και ρουτίνας. Θα γίνεις πιο προκλητικός/ή στον λόγο και στις αντιδράσεις σου. Δεν αποκλείεται να προκύψουν συζητήσεις που σε βάζουν σε διαδικασία ξεκαθαρίσματος και σε κάνουν να εκφραστείς αυθεντικά.

Αιγόκερως

Η σημερινή Εκλειψη στον Υδροχόο στον 2ο σου και σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 5ο σου, φέρνει εξελίξεις σε οικονομικά, αξίες αλλά και σε θέματα αυτοεκτίμησης. Μπορεί να νιώσεις ότι αλλάζουν τα δεδομένα σε έξοδα/έσοδα ή πράγματα που θεωρούσες σταθερά. Ακόμη μπορεί να φέρει απρόβλεπτες εξελίξεις. Η συγκεκριμένη Εκλειψη, ενισχύει την ανάγκη να διεκδικήσεις αυτά που αξίζεις. Δεν αποκλείεται να πάρεις αποφάσεις που αφορούν οικονομική κατεύθυνση ή προσωπικές επιλογές. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να επενδύσεις σε ό,τι έχει πραγματική αξία για εσένα.

Υδροχόος

Η σημερινή Εκλειψη στο ζώδιό σου στον 1ο σου και σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 4ο σου, φέρνει έντονες προσωπικές αλλαγές και αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή σου συνολικά. Μπορεί να νιώσεις ότι δεν μπορείς πια να κρατήσεις ρόλους ή επιλογές που δεν σε εκφράζουν. Θα υπάρξουν αλλαγές σε σπίτι, οικογένεια ή σε βάσεις που σε κρατούσαν μέχρι τώρα σταθερό/ή. Θα έχεις έντονη ενέργεια αλλά και παρορμητισμό, γι’ αυτό απόφυγε τις ακραίες συμπεριφορές. Δεν αποκλείεται να πάρεις ξαφνικές αποφάσεις για τη ζωή σου αφού η ανάγκη να ζήσεις πιο αυθεντικά και πιο ελεύθερα θα είναι δυνατή.

Ιχθύες

Η Εκλειψη στον Υδροχόο στον 12ο σου και σε τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 3ο σου, φέρνει εσωτερικές διεργασίες και αποκαλύψεις σε επίπεδο σκέψης και συναισθήματος. Μπορεί να νιώσεις ότι κλείνουν κύκλοι ή ότι βλέπεις πιο καθαρά καταστάσεις που μέχρι τώρα απέφευγες. Θα υπάρξουν ξαφνικές ειδήσεις, συζητήσεις ή αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνείς και σκέφτεσαι, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεις ακραίες συμπεριφορές και αντιδράσεις. Η σημερινή Εκλειψη θα εντείνει τα συναισθήματα σου. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει και να προετοιμαστείς για ένα νέο ξεκίνημα.