Απεργούν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα θέατρα – Ζητούν Συλλογικές Συμβάσεις

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προκηρύσσει 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, συνεχίζοντας και εκείνοι τον μακροχρόνιο τους αγώνα για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Τα τελευταία 13 χρόνια οι εργαζόμενοι στους χώρους των Θεάτρων και οι ηθοποιοί ζητούν την υπογραφή ΣΣΕ με τις ενώσεις θεατρικών παραγωγών. Δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία.

Παρά τις διαπραγματεύσεις, η πλευρά των εργοδοτών δεν έχει ανταποκριθεί, προβάλλοντας εμπόδια στη διαδικασία. Στις 27 Δεκεμβρίου 2025 είχε προηγηθεί απεργιακή κινητοποίηση στις θεατρικές επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της πίεσης για την επίτευξη συμφωνίας.

Η ΠΟΘΑ τονίζει ότι η απεργία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και πως η αντικατάσταση απεργών ή η πρόσληψη απεργοσπαστών απαγορεύεται και θεωρείται απαράδεκτη.

Η κινητοποίηση αφορά όλους τους εργαζόμενους του ελεύθερου θεάτρου – καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές, προσωπικό υποδοχής – με εξαίρεση το προσωπικό ασφαλείας, τον/την φύλακα όπου υπάρχει, τον/την ταμία εισιτηρίων και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού, εφόσον είχαν προγραμματισμένη βάρδια στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ