«Καμπανάκι» από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες (Βίντεο)

Στο έλεος έντονων καιρικών φαινομένων θα βρεθούν σήμερα, Παρασκευή 20/2 πολλές περιοχές της χώρας. Ο καιρός θα είναι άστατος με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και να ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

