Το Σάββατο ρίχνει αυλαία η παράσταση «Μόνο 2 λόγοι»

Η παράσταση περιλαμβάνει τον «Επικήδειο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη και τον «Ουρανό Κατακόκκινο» της Λούλας Αναγνωστάκη, με τις δυνατές ερμηνείες της Ελένης Γερασιμίδου και του Φίλιππου Σοφιανού να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από την αρχή έως το τέλος.

Δύο ήρωες αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία με υποδόριο χιούμορ και ευαισθησία, από τη μια ένας συγγραφέας, γυρνώντας από την κηδεία ενός καταξιωμένου συναδέλφου του και αγωνιώντας για τη δική του καταξίωση έστω και μετά θάνατον, τηλεφωνεί στον φίλο του και συνάδελφό του προσπαθώντας να τον πείσει να γράψουν ο ένας του άλλου τον επικήδειο τους και από την άλλη η Σοφία Αποστόλου «πρώην καθηγήτρια, απολυθείσα λόγω αλκοολισμού» και «μητέρα φυλακισμένου». Οι μονόλογοι που έγραψαν τη δεκαετία του ‘90 ο Ιακωβος Καμπανέλλης «Ο επικήδειος» και η Λούλα Αναγνωστάκη «Ο Ουρανός Κατακόκκινος» ζωντανεύουν στη σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας με ερμηνευτές την Ελένη Γερασιμίδου και τον Φίλιππο Σοφιανό σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη. Στον μονόλογο «Ο επικήδειος» (1992) και στο μονοπρόσωπο έργο «Ο ουρανός κατακόκκινος» (1998), ο Ιάκωβος Καμπανέλλης και η Λούλα Αναγνωστάκη αντίστοιχα επαληθεύουν για μια ακόμη φορά τη διαχρονικότητα της υπαινικτικής γραφής τους.

Κείμενα: Λούλα Αναγνωστάκη, Ιάκωβος Καμπανέλλης. Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια- Φωτισμοί: Μάνος Καρατζογιάννης. Ερμηνεύουν: Ελένη Γερασιμίδου, Φίλιππος Σοφιανός. Σκηνικά: Ναταλία Αστυπαλίτη. Ηλεκτρολόγος: Κώστας Μπoύνας. Ηχολήπτης: Κώστας Αγγελόπουλος. Μηχανικός σκηνής: Τάκης Τσίρμπας. Ενδύτρια: Έφη Γεωργανά. Οργάνωση παραγωγής - γραμματεία: Ολυμπία Δημητρέα. Διάρκεια: 85'. Πληροφορίες για την παράσταση 2721082616, εργάσιμες ημέρες, 9 π.μ.-2 μ.μ. Ηλεκτρονική προπώληση μέσω του ticketservices.gr.