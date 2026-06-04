Θεμιστοκλέους: Από το “Υπουργείο Ασθένειας” στο “Υπουργείο Πρόληψης” - Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει τον πολίτη πριν γίνει ασθενής

Στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία, στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, στη διάγνωση και την πρόληψη, στην εξοικονόμηση χρόνου για τους γιατρούς, καθώς και στην αξιοποίηση του ψηφιακού φακέλου ασθενούς, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΕΡΤNEWS».

«Αν έπρεπε να επιλέξω μία αλλαγή που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην επόμενη δεκαετία, αυτή θα ήταν η βελτίωση της πρόσβασης στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «η Ελλάδα έχει ένα δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει διάγνωση και ευκολότερη πρόσβαση εκεί όπου σήμερα υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι: «ένας πολίτης σε ένα νησί θα μπορεί να κάνει υπέρηχο με την παρουσία ενός ανθρώπου που δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι τεχνολόγος, ενώ η καθοδήγηση της διαδικασίας και η διάγνωση θα μπορούν να γίνονται από την Αθήνα. Αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι: «η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στην πρόσβαση, αλλά αφορά τη διάγνωση, τη θεραπεία, την έρευνα και τη διοίκηση των νοσοκομείων» και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «πολίτες που δυσκολεύονται να φτάσουν σε γιατρό ή να πραγματοποιήσουν όλες τις απαιτούμενες επισκέψεις θα μπορούν, ειδικά στην αρχή για απλές οδηγίες ή συμβουλές, να υποστηρίζονται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης». Τέλος, τόνισε επίσης ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι η σχέση γιατρού - ασθενούς, η οποία δεν αντικαθίσταται από καμία τεχνητή νοημοσύνη, όσο κι αν αυτή εξελιχθεί.

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για όσα έρχονται, καθώς η χώρα έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα στην ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας». Ειδικά για τη διοίκηση και τη διαχείριση του χρόνου, τόνισε ότι «σύμφωνα με παραδείγματα από νοσοκομεία όπου ήδη εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη, ένας γιατρός στις Ηνωμένες Πολιτείες εξοικονομεί περίπου μία εβδομάδα τον μήνα. Χρόνος που σήμερα δαπανάται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, συμπλήρωση φορμών και πιστοποιητικών μπορεί να επιστρέψει στον γιατρό και να αφιερωθεί στον ασθενή». Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι μετά από ένα τακτικό εξωτερικό ιατρείο, αντί ο γιατρός να χρειάζεται περίπου 10 λεπτά για να καταγράψει τι είπε ο ασθενής, τι του απάντησε, ποια αγωγή συστήθηκε και να προχωρήσει στη συνταγογράφηση, όλα αυτά μπορούν να υποβοηθούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων τόνισε ότι «ένα φάρμακο χρειάζεται χρόνια έρευνας και κλινικών δοκιμών για να παραχθεί. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο χρόνος αυτός μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να έχουν κερδηθεί 5 χρόνια». Αυτό, όπως πρόσθεσε «σημαίνει ότι νέα φάρμακα μπορούν να έρθουν πιο γρήγορα και πιο φθηνά, καθώς η μείωση του χρόνου οδηγεί και σε μείωση του κόστους».

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι: «αλλάζει ολόκληρη η φιλοσοφία του Υπουργείου Υγείας, καθώς μέχρι σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα συστήματα λειτουργούσαν ως «Υπουργεία Ασθένειας», περιμένοντας τον πολίτη να ασθενήσει για να τον αντιμετωπίσουν. Σήμερα, όλα στηρίζονται στην πρόληψη και η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει «επανάσταση» σε αυτό το πεδίο, καθώς θα μπορεί να προβλέπει, να παρακολουθεί και να ειδοποιεί πολίτες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα».

Αναφορικά με τον ενιαίο ψηφιακό φάκελο και τη θέση της Ελλάδας, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «η χώρα μας, τόσο στη συνταγογράφηση όσο και στον ενιαίο ψηφιακό φάκελο ασθενούς και στο MyHealth App, βρίσκεται αρκετά μπροστά. Η χώρα μας έχει σήμερα καταφέρει να διαθέτει ενιαίο ψηφιακό φάκελο και ενιαία συστήματα, τα οποία ακόμη και πολύ πλουσιότερες, μεγαλύτερες και πιο προηγμένες ψηφιακά χώρες δεν έχουν», ενώ πρόσθεσε ότι πίσω από τις εφαρμογές υπάρχουν ελληνικές εταιρείες σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καταλήγοντας ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι «σε 10 χρόνια θα ζούμε περισσότερα χρόνια, περισσότερα καλά χρόνια και περισσότερα χρόνια ως υγιείς». Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «είναι εδώ» για να βοηθήσει και τον πολίτη πριν γίνει ασθενής και τον γιατρό. Θα μπορεί να προβλέπει, να υποστηρίζει την πρόληψη και να βοηθά τον πολίτη ακόμη και μέσα από απλά εργαλεία, όπως ένα smartwatch ή ένα βραχιολάκι, ώστε να παρακολουθεί αν κοιμάται καλά, αν οι σφίξεις του είναι καλές και να αυτοβελτιώνεται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ