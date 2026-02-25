Οδηγός ταξί χρέωσε τους πελάτες του με διπλή ταρίφα 56 φορές!

Ένας 59χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι χρέωνε συστηματικά διπλή ταρίφα τους πελάτες του.

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α./Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ένας 59χρονος ημεδαπός οδηγός ταξί που εισέπραξε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες τουλάχιστον 56 φορές, έχοντας θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ο 59χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Από περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι τις τελευταίες 5 ημέρες, ο 59χρονος είχε θέσει διπλή ταρίφα αντί για μονή τουλάχιστον 56 φορές εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: news247.gr