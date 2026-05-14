“Πράσινο φως” από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: 2 εκ. ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας

Εργα οδικής ασφάλειας, συντήρησης υποδομών και πολιτικής προστασίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Για τη Μεσσηνία εγκρίθηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο «Καθαρισμοί και Αποκατάσταση Κοίτης Ρεμάτων στην ΠΕ Μεσσηνίας 2026», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, που αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.

Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνεται η έγκριση οριστικού αναδόχου για το έργο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου ΠΕ Αργολίδας 2026», προϋπολογισμού 170.000 ευρώ.

Στη Λακωνία εγκρίθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για έργα συντήρησης και βελτίωσης τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Μολάοι - Ρειχιά - Κυπαρίσσι, Ρειχιά - Ιέρακας - λιμάνι Ιέρακα - Αγιος Ιωάννης Μονεμβασίας και Μονεμβασία - Νομιά - Νεάπολη, συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Εγκρίθηκε επίσης προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση - Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Ελαφονήσου», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Προσωρινοί ανάδοχοι εγκρίθηκαν ακόμη για τα έργα καθαρισμού πρανών, οχετών και ερεισμάτων στο οδικό δίκτυο Ανατολικής και Δυτικής Λακωνίας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ το καθένα.

Τέλος, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Εργασίες Αμεσης Αποκατάστασης και Κατασκευής Παράκαμψης της Επ. Οδού Μεγαλόπολη - Ισαρη - Βάστα λόγω καθιζήσεων», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.