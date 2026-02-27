Καιρός: Συνεχίζεται η... άνοιξη, ενισχύονται οι βοριάδες (Βίντεο)

Αρνείται να... εναρμονιστεί με το ημερολόγιο ο καιρός και έτσι η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα.

Στο ανατολικό Αιγαίο ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας με διαστήματα με συννεφιά, αναφέρει το reader. Πιο πυκνές νεφώσεις προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, με πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, λόγω ομίχλης.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες μέσα στη μέρα.