Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει 25χρονες δίδυμες ΑμεΑ στην Κυψέλη

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 64χρονος άνδρας που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε 25χρονες δίδυμες αδελφές ΑμεΑ, την μία εκ των οποίων αποπειράθηκε να βιάσει, στο σπίτι τους στην Κυψέλη το περασμένο Σάββατο.

Απολογούμενος ο 64χρονος, που καταγγέλθηκε από τη μητέρα των κοριτσιών, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως δεν θυμάται τι έκανε. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πήγε στο σπίτι της οικογένειας, με κλειδιά που του είχε δώσει η μητέρα, καθώς το ακίνητο επρόκειτο να πωληθεί και ο ίδιος είχε αναλάβει να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές. Η υπεράσπισή του κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Παρούσα έξω από το ανακριτικό γραφείο ήταν η μητέρα των δύο θυμάτων, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει την οργή της για όσα υπέστησαν οι κόρες της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ