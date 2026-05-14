VI Συνέδριο «Επί Γης»: Χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικές ευκαιρίες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Ο Πύργος φιλοξενεί στις 27 Μαΐου το VI Συνέδριο «Επί Γης», ένα κορυφαίο φόρουμ διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, των τραπεζών, των επενδυτικών οργανισμών και των παραγωγικών φορέων.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεματική ενότητα με τίτλο: «Αγροτική Οικονομία & Χρηματοδότηση». Η συγκεκριμένη ενότητα επικεντρώνεται στις σύγχρονες χρηματοδοτικές δυνατότητες για τον αγροτικό κόσμο, στις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων, αλλά και στις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αγροτική επιχειρηματικότητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον.

Στην ενότητα συμμετέχουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι θεσμών, οργανισμών και φορέων μεταξύ των οποίων ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Regional Mandate Manager, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ο Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Θοδωρής Λουλούδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις νέες μορφές χρηματοδότησης αγροτικών επενδύσεων, στα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα και εγγυοδοτικά εργαλεία, στη στήριξη νέων αγροτών και καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων, στη σύνδεση της αγροτικής οικονομίας με την πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και στη συνεργασία τραπεζών, θεσμών και παραγωγικών φορέων για ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Το VI Συνέδριο «Επί Γης» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό σημείο συνάντησης για όλους τους εμπλεκόμενους στον αγροδιατροφικό τομέα, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ανάπτυξη, την παραγωγή, την καινοτομία και τη χρηματοδότηση της ελληνικής υπαίθρου. Μέσα από τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της αγοράς και θεσμικών εκπροσώπων, επιδιώκει να προσφέρει πρακτική γνώση, ενημέρωση και ουσιαστικές προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας, σε μια περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον παραγωγών, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών του αγροδιατροφικού κλάδου, στελεχών της αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.