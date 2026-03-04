Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 20χρονος φοιτητής έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Ιωάννινα καθώς ένας 20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.