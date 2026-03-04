eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2026 15:14

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 20χρονος φοιτητής έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε

Γράφτηκε από την

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 20χρονος φοιτητής έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε

Premium Strom

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Ιωάννινα καθώς ένας 20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που αναφέρει το epirus-tv-news.gr, ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε αυτοχειρία, ωστόσο τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά το Α.Τ. Ιωαννίνων.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις