Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο στον Άγ. Παντελεήμονα

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 17χρονου χθες, Τετάρτη 4 Μαρτίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, χθες περίπου στις 10.00 το βράδυ συνελήφθησαν δύο 16χρονοι σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Υπενθυμίζεται πως το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον 'Αγιο Παντελεήμονα, όταν ομάδα 5-6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου καραμπίτ έναν 17χρονο μαθητή.

Τον μαθητή εντόπισε αιμόφυρτο λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου. Ο ανήλικος αρχικά δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από μηχανή του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ