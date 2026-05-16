Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τη νέα σειρά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση" για 60 νέους-ες φοιτητές/τριες διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Master in Public Administration and Local Government –MPA). Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εφαρμοσμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονα θέματα και πρακτικές της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αποσκοπεί στην προετοιμασία των ήδη στελεχών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα για την προώθηση και εξέλιξη της επαγγελματικής τους καριέρας αλλά και των αποφοίτων διαφορετικών Σχολών και Τμημάτων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν με επιτυχία πτυχιούχοι Διοικητικών, Οικονομικών, Νομικών Σχολών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών ή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ισχύει μέχρι τις 31/07/2026. Η αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή να αποσταλούν αποκλειστικά με εταιρεία ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αντικάλαμος, Καλαμάτα, Τ.Κ.24100, Γραμματεία ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Υπόψιν κας Θύμη, Γραφείο 156 (β’ όροφος παλαιού κτιρίου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλέφωνο 27210 45315, Δευτέρα έως Παρασκευή 9.30 π.μ.-1 μ.μ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ddta@uop.gr ή ddta@go.uop.gr.