Σπάρτη: Επισκέψιμο για το κοινό το Ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα

Επισκέψιμο για το κοινό θα είναι από τη Δευτέρα 18 Μαΐου το Ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα, στην Αγία Κυριακή Αμυκλών του Δήμου Σπάρτης, μετά την ολοκλήρωση του έργου προστασίας, διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.

Ο χώρος, που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην κοιλάδα του Ευρώτα και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της αρχαίας Σπάρτης, αποδίδεται πλέον οργανωμένα στους επισκέπτες, προσφέροντας τη δυνατότητα γνωριμίας με ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού της Λακωνίας.

Το έργο «Προστασία, Διαμόρφωση και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ιερού Αμυκλαίου Απόλλωνος στην Αγία Κυριακή Αμυκλών Δ. Σπάρτης» είχε συνολικό προϋπολογισμό 530.000 ευρώ. Εντάχθηκε αρχικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στη συνέχεια στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας με αυτεπιστασία, κατά την περίοδο 2021-2025, με στόχο την προστασία των μνημείων, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων και τη λειτουργική διαμόρφωση του χώρου.

Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργήθηκε ένα οργανωμένο και πιο εύκολα αναγνώσιμο αρχαιολογικό σύνολο, το οποίο επιτρέπει την περιήγηση των επισκεπτών και αναδεικνύει τη σημασία του Ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνα για την αρχαία Σπάρτη και την Πελοπόννησο.

Ο αρχαιολογικός χώρος θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με ελεύθερη είσοδο. Για μεγάλες ομάδες επισκεπτών προτείνεται προηγούμενη ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, με γραπτό μήνυμα στο efalak@culture.gr, ώστε να οργανώνεται καλύτερα η επίσκεψη.

Τον χώρο είχε επισκεφθεί πρόσφατα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά την παρουσία του στη Λακωνία, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των παρεμβάσεων και τη σημασία της ανάδειξης του Ιερού ως πολιτιστικού τοπόσημου για την περιοχή.