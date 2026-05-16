eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 16 Μαϊος 2026 18:28

Συνελήφθη 68χρονη καταζητούμενη για απάτη άνω των 272.000 ευρώ

Γράφτηκε από την

Συνελήφθη 68χρονη καταζητούμενη για απάτη άνω των 272.000 ευρώ

Premium Strom

 

Στη σύλληψη 68χρονης, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 13ης Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Δημήτριου, ενώ σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 68χρονη μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπέδου που άνηκε στον Δήμο Ηλιούπολης.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, δήθεν για την αγοραπωλησία του οικοπέδου.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις