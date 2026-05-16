Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: “Χωρίς «Γαλάζια Σημαία» και φέτος ο Αϊ-Λαγούδης”

Για ακόμη μία χρονιά χωρίς «Γαλάζια Σημαία» ο Αϊ-Λαγούδης, σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας.

Υπογραμμίζοντας πως η απουσία σημαίας δεν μπορεί να θεωρείτε σύμπτωση ή δευτερεύον, αλλά αποτυπώνει τη συνολική εικόνα έλλειψης σχεδιασμού, διεκδίκησης και ουσιαστικής τουριστικής πολιτικής στην περιοχή. Επισημαίνοντας επίσης πως η γαλάζια σημαία είναι δείκτης ποιότητας, οργάνωσης, εξωστρέφειας και σεβασμού προς κατοίκους και επισκέπτες.

Αναλυτικά από τον Εμπορικό Σύλλογο αναφέρεται: «Η Ελλάδα συνεχίζει και το 2026 να ξεχωρίζει διεθνώς για την ποιότητα των παραλιών της, κατακτώντας για ακόμη μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».

Την ίδια στιγμή, η παραλία της Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα ο Αϊ-Λαγούδης, παραμένει και φέτος εκτός της σχετικής λίστας, παρά τη φυσική ομορφιά, τη δυναμική και τη σημασία της περιοχής για τον τουρισμό της δυτικής Μεσσηνίας.

Δυστυχώς, η απουσία αυτή δεν μπορεί πλέον να θεωρείται «σύμπτωση» ή κάτι δευτερεύον. Αντιθέτως, αποτυπώνει τη συνολική εικόνα έλλειψης σχεδιασμού, διεκδίκησης και ουσιαστικής τουριστικής πολιτικής στην περιοχή μας.

Σε μία περίοδο όπου άλλες περιοχές επενδύουν συστηματικά στην εικόνα, τις υποδομές, την οργάνωση και την πιστοποίηση των παραλιών τους, η Κυπαρισσία εξακολουθεί να μένει πίσω, χωρίς στόχους, χωρίς κατεύθυνση και χωρίς τα αποτελέσματα που θα περίμενε κανείς από έναν τόπο με τόσο μεγάλες δυνατότητες.

Η «Γαλάζια Σημαία» δεν είναι απλώς μία σημαία σε μία παραλία. Είναι δείκτης ποιότητας, οργάνωσης, εξωστρέφειας και σεβασμού προς κατοίκους και επισκέπτες.

Η περιοχή μας αξίζει πολύ περισσότερα από τη διαρκή στασιμότητα και τη λογική του «δεν πειράζει»».

Κ.Μπ.