Μεσσήνη: Η “Ανεξάρτητη Κίνηση Αναδημιουργίας” για το κτήριο Τσερπέ

Την πάγια θέση του ότι το έργο αξιοποίησης του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) 157, όπου βρίσκεται το κτήριο Τσερπέ - μνημείο νεωτέρων χρόνων -, στην πόλη της Μεσσήνης, αποτελεί έργο πνοής και θα αναβαθμίσει την πόλη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου “Ανεξάρτητη Κίνηση Αναδημιουργίας”.

Επιβεβαιώνοντας τους προβληματισμούς του “για τον επιπόλαιο και ερασιτεχνικό τρόπο, με τον οποίο προσπαθεί να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και καταρρίπτοντας τις έωλες και αβάσιμες κατηγορίες του, επισημαίνει “την άρνηση του δημάρχου να απαντήσει στο εύλογο και κρίσιμο ερώτημά μας στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου, αν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τον αποχαρακτηρισμό του εν λόγω κτηρίου, ο οποίος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του έργου”.

Αναλυτικά, με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την περασμένη Τετάρτη, όπου ψηφίστηκε η έγκριση του πίνακα αποζημιώσεων, ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας κάνει γνωστό στους δημότες “για άλλη μία φορά ακόμη ότι: Ήταν, είναι και θα είναι υπέρ των συμφερόντων των δημοτών, των επαγγελματιών και των επισκεπτών” και παρατηρεί:

“Ένα από τα συμφέροντα του δήμου μας είναι στην έδρα του, δηλαδή στη Μεσσήνη και συγκεκριμένα η αξιοποίηση του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) 157.

Προς ενημέρωση των συνδημοτών μας και αποκατάστασης κάθε μορφής παραπληροφόρησης από τη δημοτική αρχή κάνουμε γνωστό ότι: Το εν λόγω Ο.Τ. είναι περίπου 1.800 τ.μ. και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καπετάν Κρόμπα και Τσούση, που όλοι το γνωρίζουν από το κτήριο Τσερπέ και είναι στη συμβολή των δύο αυτών βασικών οδών εισόδου και εξόδου, που οδηγούν στο κέντρο της πόλης και έχει χαρακτηριστεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως μνημείο νεωτέρων χρόνων.

Το 1971 με την αναθεώρηση σχεδίου πόλεως ο χώρος αυτός χαρακτηρίστηκε ως χώρος πρασίνου, προβλέποντας τη διάνοιξη της οδού Πολυτεχνείου, την διαπλάτυνση των προαναφερόμενων οδών και την κατασκευή πεζοδρομίων για την ασφαλέστερη, ομαλότερη κίνηση οχημάτων και πεζών.

Το 2010 επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου πάρθηκε η απόφαση 1/2010 για πράξη τακτοποίηση προσκύρωσης αναλογισμού, η οποία κυρώθηκε από τον νομάρχη Μεσσηνίας με την απόφαση 7622 /2010 πού αφορά την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 157, ξεκινώντας τότε η προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου.

Στις 20/5/2025 ο Δήμος με αίτησή του ζητάει τον καθορισμό της προσωρινής τιμή μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός του Ο.Τ. 157, η οποία καθορίστηκε με την απόφαση 81/2026 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας.

Πάγια θέση του συνδυασμού μας είναι ότι, το εν λόγω έργο παρά τις καθυστερήσεις αποτελεί έργο πνοής και θα αναβαθμίσει την πόλη της Μεσσήνης, κάτι το οποίο είχαμε αναδείξει ήδη από τον Ιούνιο του 2024 με σχετική ερώτηση μας στη συνεδρίαση λογοδοσίας.

Παρά ταύτα, η άρνηση του δημάρχου να απαντήσει στο εύλογο και κρίσιμο ερώτημά μας στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2026, αν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τον αποχαρακτηρισμό του εν λόγω κτηρίου, ο οποίος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του έργου. Κάτι το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς μας για τον επιπόλαιο και ερασιτεχνικό τρόπο, με τον οποίο προσπαθεί να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και καταρρίπτει τις έωλες και αβάσιμες κατηγορίες του, που ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δήθεν είμαστε κατά του έργου.

Αντιθέτως, επιβεβαιώνεται για άλλη μία ακόμη φορά η εμπεριστατωμένη και υπεύθυνη θέση μας, που έχει ως μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών μας και όσο το δυνατόν τη συντομότερη πραγματοποίηση του έργου.

Επίσης, απόδειξη όλων των παραπάνω σχετικά με το συνδυασμό μας αποτελεί η υπεύθυνη στάση μας με την ψήφιση της έγκρισης του πίνακα αποζημιώσεων.

Πιστεύουμε ότι ο όλος χειρισμός του δημάρχου είναι για να αποσείσει και να μεταφέρει τις ευθύνες του σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υλοποίησης του έργου.

Τέλος, επιφυλασσόμεθα ότι οι όποιες μελλοντικές θέσεις μας θα εξαρτηθούν από την πρόοδο και τον τρόπο πληρωμής του έργου”.