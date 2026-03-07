Δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις στις φυλακές Κορυδαλλού

Δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις στις κρατούμενες από ιατρικό κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιήθηκαν προχθές το πρωί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Κορυδαλλού.

Γι’ αυτό το σκοπό στον Κορυδαλλό βρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Αρίστος Περρής και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός.

Ο κ. Λαμπρόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Κακλαμάνη για την παρουσία του, τη στήριξη και τη βοήθεια, που προσφέρει η Βουλή των Ελλήνων στα σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς και τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, για τη διαρκή συνεργασία και τη σημαντική προσφορά στον ευαίσθητο τομέα της υγείας των κρατουμένων.