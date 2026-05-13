Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου

Στην ψηφοφορία πήραν μέρος 194 βουλευτές. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 97 βουλευτές, κατά ψήφισαν 79 βουλευτές και 18 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Η Ολομέλεια κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήσεως άρσης ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του πολιτευτής άλλου κόμματος για εξύβριση, δημόσια και κατ' εξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμιση. Η αρμόδια ειδική επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας είχε εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας.

Στη σημερινή διαδικασία στην Ολομέλεια, ωστόσο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, είπε ότι η ΚΟ του κόμματός του θα καταψηφίσει το αίτημα άρσης ασυλίας, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ανέφερε ότι οι βουλευτές της ΝΔ θα ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Ο κ. Χήτας σημείωσε ότι ο άνθρωπος που έχει μηνύσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης έχει επιτεθεί κατ' επανάληψη στο κόμμα του, υβρίζοντας με τον χειρότερο τρόπο όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ελληνικής Λύσης, τα στελέχη, τους υποψηφίους της και τους αποκαλεί «παιδοβιαστές». Όπως υποστήριξε, καίτοι η Ελληνική Λύση απάντησε με εξώδικα και αγωγή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος όχι μόνο συνέχισε τις επιθέσεις αλλά μήνυσε στη συνέχεια και τον πρόεδρο του κόμματος. «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το τι μήνυμα θα εκπέμψει η Βουλή των Ελλήνων και αν θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου στην περίπτωση που οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να καθυβρίζει με αυτόν τον εμετικό τρόπο. Είμαστε εμείς παιδοβιαστές; Είμαι εγώ παιδιοβαστής; Οι συνάδελφοί μου; Ο πρόεδρος μας; Σοβαρά μιλάτε; Όχι λοιπόν. Κύριε πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Βελόπουλε, παρά την πάγια στάση και θέση σας, σήμερα η ΚΟ της Ελληνικής Λύσης θα ψηφίσει όχι στην αίτηση άρση ασυλίας σας, ενός τύπου που καθυβρίζει, σπιλώνει υπολήψεις, οικογένειες και χιλιάδες Ελλήνων που μπορεί να μας ψηφίζουν», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης και σχολίασε ότι αυτή η κατάσταση ξεπερνά την πολιτική σκοπιμότητα -ο μηνυτής είναι υποψήφιος άλλου κόμματος- πρόκειται για χυδαιολογία. «Μας χωρίζουν πολλά», επεσήμανε ο κ. Χήτας ο οποίος, απευθυνόμενος στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε: «Αναφέρομαι σε εσάς γιατί είχατε πει ότι η χυδαιολογία και η πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι στείλανε τον κ. Μυλωνάκη στην εντατική, γιατί δεν άντεξε και έσκασε. Θυμάστε με τα περί παιδοβιαστών κ.λπ. Αυτό ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα εδώ. Ο ψυχισμός μας δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα».

«Θα ζητούσαμε αναπομπή ώστε να εξεταστεί εκ νέου από την επιτροπή Δεοντολογίας αυτό το θέμα. Οι προθεσμίες δεν το επιτρέπουν και πρέπει να συζητηθεί σήμερα. Εμείς, η Ελληνική Λύση, θα καταψηφίσουμε και σας κοιτάμε όλους στα μάτια και σας καλούμε να αναλογιστείτε τι θα συμβεί αν αρχίσουν και εσάς να σας λένε παιδοβιαστές», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης απευθυνόμενος και στα άλλα κόμματα, τα οποία κάλεσε να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

«Η παράταξή μας και αν έχει υποφέρει από τέτοιου είδους χυδαιότητες και μακάρι να είχαμε βρει συμπαραστάτες, όταν εμείς είχαμε καταδικάσει τέτοιες εκφράσεις», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι οψιγενώς παρουσιάζονται νέα στοιχεία τα οποία δεν είχε στη διάθεσή της η επιτροπή Δεοντολογίας, όταν δήλωσε τη δική της κρίση. Όπως τόνισε ο κ. Χήτας, δεν μπορεί να αναπεμφθεί η συγκεκριμένη υπόθεση στην επιτροπή, λόγω του άρθρου 62 και είναι σαφείς οι χρονικοί περιορισμοί. Για τον λόγο αυτόν η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας καλεί το Σώμα, μη λαμβάνοντας υπόψη την αρχική κρίση της επιτροπής Δεοντολογίας, να λάβει υπόψη τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και να ψηφίσει κατά συνείδηση».

