Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια (βίντεο)

Τα “ήρεμα νερά” ταράζει ξανά και δη εμπράκτως η Τουρκία, καθώς τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε φραστικά το πλοίο Ocean Link μισθωμένο από την Ελλάδα για την πόντιση οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας.

Το Ocean Link έπλεε δηλαδή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω όταν η τουρκική πυραυλάκατος επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου για να υποστηρίξει ότι το πλοιο βρισκόταν σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας.

Στην περιοχή έπλεε η φρεγάτα Αδριάς, η οποία έσπευσε στο σημείο και απάντησε στην τουρκική πυραυλάκατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Ocean Linκ συνεχίζει κανονικά τις υποθαλάσσιες έρευνες, τις οποιες είχε ξεκινήσει με βάση τη NAVTEX471/26 που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου. Το πλοίο έχει άδεια από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο του πρότζεκτ «SEA-SPINE: High Speed Submarine Backbone for islands in the Aegean Sea».

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως η Αθήνα εξετάζει πλήρως το περιστατικό και θα επανέλθει επισήμως μόλις αξιολογήσει τα δεδομένα.

Παρενόχληση με φόντο το νομοσχέδιο για τη “Γαλάζια Πατρίδα”

Η νέα αυτή πρόκληση της Τουρκίας δημιουργεί προβληματισμό, ιδίως καθώς αναμένεται στην τουρκική βουλή νομοσχέδιο για τη “Γαλάζια Πατρίδα”.

Με το νομοσχέδιο αυτό η Άγκυρα διεκδικεί θαλάσσια δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να επιβάλλει την άποψη της για χωρικά ύδατα μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια.

Η Τουρκία υποστηρίζει επίσης ότι το ναυτικό της θα έχει δικαιώματα παρέμβασης ακόμη και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΖ. Το νομοσχέδιο για τη “Γαλάζια Πατρίδα” αμφισβητεί μάλιστα την κυριαρχία νησιών του Αιγαίου, τα οποία ονομάζει EGEAYDAK. Ενώ επιχειρεί εκ νέου να επιβάλλει ως τετελεσμένο το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη.

Προφανώς ένα νομοσχέδιο που θα έρθει σε ένα εθνικό κοινοβούλιο δεν υπερισχύει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Οι κινήσεις αυτές όμως δείχνουν ότι η Τουρκία επιμένει στις αξιώσεις της και φέρνουν την Αθήνα σε αμηχανία, καθώς επιβεβαιώνουν τα όρια του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Η Ελλάδα επικαλείται το διεθνές δίκαιο

Η κυβέρνηση βέβαια επικαλείται πάντα το διεθνές δίκαιο και ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα υποχώρησης από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Θεωρεί δε, όπως φαίνεται, ότι και το νομοσχέδιο για τη “Γαλάζια Πατρίδα” θα έχει μηδενικές πρακτικές συνέπειες, όπως και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

“Περιμένουμε καταρχάς, ακόμα είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε“, σημείωσε ερωτηθείς σχετικά νωρίτερα από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Επανέλαβε ότι το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα: “Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.” Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησε το Δίκαιο της Θάλασσας και τόνισε: “Είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.”

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα προχώρησε στην κατοχύρωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, τον οποίο χαρακτήρισε τομή γιατί όπως τόνισε “με τη σφραγίδα της Ευρώπης, κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας”. Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία της Chevron και της ExxonMobil σε θαλάσσιες περιοχές ελληνικής κυριαρχίας.

Κατέληξε επομένως ότι το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα “είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική μας, η οποία είναι μια πολιτική που μεγαλώνει ουσιαστικά τη χώρα”.

