Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες και τις απόπειρες στην Ελλάδα (βίντεο)

Αύξηση 11,2% στις αυτοκτονίες (σύνολο 516 σε απόλυτο αριθμό) για το έτος 2022, σε σύγκριση με το 2021, καταγράφουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) σχετικά με τις αιτίες θανάτου.

Τα στοιχεία αυτά, που επεξεργάστηκε το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της ΚΛΙΜΑΚΑ, αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του φαινομένου και την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις πρόληψης.

Στην περίοδο 2012-2022, ο συνολικός αριθμός αυτοκτονιών στην Ελλάδα ανήλθε σε τουλάχιστον 5.686 περιστατικά. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική διάσταση του προβλήματος, καθώς η υποκαταγραφή των αυτοκτονιών αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Εκτιμάται ότι για κάθε αυτοκτονία αντιστοιχούν 15-20 απόπειρες που δεν καταγράφονται επίσημα. Με βάση αυτή την αναλογία, οι 516 αυτοκτονίες του 2022 αντιστοιχούν σε σχεδόν 10.000 απόπειρες και περισσότερους από 6.000 ανθρώπους που βίωσαν την απώλεια ενός οικείου τους προσώπου, με σοβαρές ψυχοκοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Η δυσκολία στην καταγραφή των αυτοκτονιών οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αδυναμία επιβεβαίωσης της πρόθεσης σε περιπτώσεις όπως:

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα

Πτώσεις από ύψος

Δηλητηριάσεις από φάρμακα ή αλκοόλ

Πνιγμοί άγνωστης αιτίας

Ηλεκτροπληξίες κ.α.

Επιπλέον, το κοινωνικό στίγμα και οι πολιτισμικές προκαταλήψεις συχνά οδηγούν σε λανθασμένες ταξινομήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αυτοκτονίες καταγράφονται υπό διαφορετικές κωδικοποιήσεις του ICD-10 (Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων), όπως «θάνατοι ακαθορίστου προθέσεως» (Y10-Y34), «άγνωστα αίτια θνησιμότητας» (R95-R99) ή «βίαιοι θάνατοι» (V01-Y89). Αυτό υποδηλώνει ότι ο πραγματικός αριθμός των αυτοκτονιών είναι πολύ υψηλότερος από τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία.

