Ρεκόρ συμμετοχών με 33.000 δρομείς στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας (βίντεο)

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με περίπου 33.000 δρομείς να λαμβάνουν μέρος, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος και η Αναστασία Μαρινάκου αναδείχθηκαν νικητές στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, σε μια διαδρομή 21,6 χιλιομέτρων που διέσχισε το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, προσελκύοντας χιλιάδες δρομείς και θεατές.

Η Αναστασία Μαρινάκου έγραψε μάλιστα ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατακτά τη νίκη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας σε χρόνο 1:14:27.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο στόχος μου ήταν η νίκη, αν και ήξερα ότι θα υπήρχε κούραση, καθώς πριν από τρεις εβδομάδες έκανα ημιμαραθώνιο όπου σημείωσα πανελλήνιο ρεκόρ», δήλωσε η νικήτρια της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Μέλισσα Αναστασάκη, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η νικήτρια του Μαραθωνίου της Αθήνας, Ματίνα Νούλα.

Στον αγώνα των ανδρών, ο Παναγιώτης Μπιτάδος τερμάτισε πρώτος με χρόνο 1:04:41, σημειώνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής.

«Φανταστικό συναίσθημα να τρέχεις στην Αθήνα. Με τους θεατές γύρω και βλέποντας την Ακρόπολη, πραγματικά ανατριχιάζεις», ανέφερε ο πρωταγωνιστής του αγώνα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νίκος Σταμούλης, ενώ τρίτος ήταν ο Γιώργος Σταμούλης.

Πηγή: ertnews.gr