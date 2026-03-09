Χανιά: Με συγκίνηση τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νίκου Ξυλούρη

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του σπουδαίου Κρητικού καλλιτέχνη, Νίκου Ξυλούρη πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας σε μια συγκινητική τελετή ο Δήμος Χανίων στο Πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη.

Η εκδήλωση ήταν ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του σπουδαίου Κρητικού ερμηνευτή, Νίκου Ξυλούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Αρχαγγέλος της Κρήτης», ο οποίος, με την καλλιτεχνική του παρουσία, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική παράδοση. Σε αυτήν παρευρέθησαν η σύζυγός του, Ουρανία Ξυλούρη, μέλη της οικογένειας του , εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτέχνες, μαθητές και πολίτες και απέδωσαν τιμή σε έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κρητικής μουσικής και παράδοσης. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσικές και τραγούδια αφιερωμένα στον μεγάλο καλλιτέχνη.

Την προτομή φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος Χανιώτης γλύπτης, αείμνηστος Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, ενώ η κατασκευή της κατέστη δυνατή χάρη στη δωρεά του ίδιου του δημιουργού καθώς και του επίσης αείμνηστου δικηγόρου Σπύρου Λιονάκη.

Πηγή: ertnews.gr