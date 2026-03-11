Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών (βίντεο)

Σε ηλικία 87 ετών, ο Γιώργος Μαρίνος άφησε χθες, Τρίτη την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο σε θλίψη.

Το τελευταίο διάστημα, ο Γιώργος Μαρίνος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένας από τους πιο ιδιαίτερους και αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, θεωρούμενος ο πρώτος μεγάλος σόουμαν της χώρας. Γεννήθηκε στον Βοτανικό της Αθήνας και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ πολύ νωρίς βρέθηκε δίπλα σε σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και τραγουδιού.

Ξεκίνησε τη διαδρομή του στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν συμμετείχε στην ιστορική «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, ενώ αργότερα δημιούργησε το δικό του ξεχωριστό καλλιτεχνικό ύφος, συνδυάζοντας σάτιρα, πρόζα, τραγούδι και μιμήσεις. Για σχεδόν δύο δεκαετίες εμφανιζόταν στη θρυλική «Μέδουσα» στου Μακρυγιάννη, όπου καθιερώθηκε ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης.



Συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Νίκος Γκάτσος, ενώ στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν μεταξύ άλλων η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Σταμάτης Κραουνάκης. Παράλληλα έκανε εμφανίσεις στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με πιο γνωστή την τηλεοπτική εκπομπή «Ciao ANT1» τη δεκαετία του ’90.

Στην προσωπική του ζωή υπήρξε από τους πρώτους γνωστούς Έλληνες που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους σε μια πολύ πιο συντηρητική εποχή, γεγονός που τον έκανε ακόμη πιο ξεχωριστή και τολμηρή προσωπικότητα για τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας.

