eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 16:37

Ηράκλειο: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του από την μητέρα του

Γράφτηκε από την

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τον θάνατο ενός βρέφoυς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς το άτυχο αγγελούδι δεν κατάφερε να επανέλθει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το μόλις λίγων μηνών αγοράκι βρήκε νεκρό η μητέρα του στην κούνια του. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ «φως» στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: www.in.gr

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις