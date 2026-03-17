Στην φυλακή ο αστυνομικός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Βουλή

Στην φυλακή οδηγείται ο 43χρονος αστυνομικός, μετά την απολογία του για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή με θύμα 63χρονο μοτοσικλετιστή.

Ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης απολογήθηκε για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία προκάλεσε θάνατο και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Ο αστυνομικός την Πέμπτη 12 Μαρτίου, οδηγώντας με την υπηρεσιακή του μηχανή, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη στην συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα παρασέρνοντας με μετωπική σύγκρουση τον 63χρονο που κινούνταν κανονικά.

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η οποία αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, ο κατηγορούμενος αστυνομικός επέδειξε «ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά».

