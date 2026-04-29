Ο Ταΰγετος θέλει σχέδιο και ιδιαίτερη φροντίδα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καλαμάτα, στον κόμβο του Ανοιχτού Θεάτρου, οργανώνουν σήμερα στις 10 το πρωί, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και κάτοικοι των χωριών Νέδουσας, Αλαγονίας, Πηγών, Αρτεμισίας, Λαδά και Καρβελίου για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της περιοχής του Ταϋγέτου.

Ζητούν “να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο Δήμος Καλαμάτας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το κεντρικό κράτος”, καθώς, όπως τονίζουν, “κρατούν τον δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης «επισήμως κλειστό» με εντολή της Τροχαίας, ενώ υπάρχει ήδη προσωρινή αποκατάσταση”.

Σε συνέντευξη Τύπου, στον κόμβο Σπάρτης του αυτοκινητοδρόμου (έξοδος για Στρατόπεδο) τόνισαν πως “ο επίσημος αποκλεισμός της εθνικής οδού και οι καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης έχουν οδηγήσει τα χωριά μας σε οικονομικό και κοινωνικό στραγγαλισμό” και κάλεσαν τον κόσμο που αγαπά τον Ταΰγετο, να τους συμπαρασταθεί στη σημερινή συγκέντρωση.

Η περιοχή του Ταϋγέτου έχει υποβαθμιστεί κι εγκαταλειφθεί με τον κόσμο που έφυγε από τα χωριά, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 1998 και του 2007, που δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις για την ανασυγκρότηση και το ξαναζωντάνεμα της περιοχής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: Το “Τουριστικό” που εγκαταλείφθηκε, δεν ανακατασκευάστηκε και δεν λειτούργησε ξανά, για να φέρει κόσμο στο βουνό. Ο σκουπιδότοπος και ο χώρος διαχείρισης απορριμμάτων στη “Μαραθόλακκα” δεν αποκαταστάθηκε και τα χιλιάδες δέματα διαλύονται και παραμένουν εκεί, βρωμίζουν το βουνό.

Οι δρόμοι πέφτουν και “φεύγουν” σε χειμώνες με έντονα καιρικά φαινόμενα, γιατί τα ουσιαστικά έργα θωράκισης και προστασίας της περιοχής κοστίζουν ακριβά κι εκτιμάται πως δεν συμφέρουν οικονομικά. Και όταν εξασφαλίστηκαν συνολικά 6 εκ. ευρώ επί υπουργίας Χαρίτση, στον Ταΰγετο έπεσαν μόλις 2 εκ., λόγω των μεγάλων εκπτώσεων και των αποφάσεων να διατεθούν σε έργα άμεσης αποκατάστασης και βιτρίνας, σε “μπαλώματα”, με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία της στήριξής του.

Ο Ταΰγετος θέλει σχέδιο, πρόγραμμα και ιδιαίτερη φροντίδα με παρεμβάσεις θωράκισης και προστασίας και στήριξης των ανθρώπων που θέλουν να μείνουν και να επενδύσουν στην περιοχή. Υπάρχουν καλά παραδείγματα αξιοποίησης ορεινών όγκων, που πρέπει να ακολουθήσει ο Ταΰγετος, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.