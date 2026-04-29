Καλαμάτα: Αυτοκτονία και όχι έγκλημα ο θάνατος του 44χρονου Αλβανού - Εξι συλλήψεις

Ανατροπή δεδομένων προέκυψαν σήμερα στην υπόθεση του 44χρονου Αλβανού που βρέθηκε πυροβολημένος το μεσημέρι της Τρίτης μέσα σε στάβλο στον Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας…

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως πρόκειται για αυτοκτονία και όχι για εγκληματική ενέργεια, μιας και το θύμα βρέθηκε πυροβολημένο μέσα στο στόμα από δίκαννο, το οποίο ανήκε στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στάβλου!

Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως δίπλα στο πτώμα δεν βρέθηκε το όπλο και γι’ αυτό οι Αρχές συνέκλιναν από την πρώτη στιγμή πως επρόκειτο για ανθρωποκτονία, δίχως βέβαια να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

Το όπλο βρέθηκε χθες “λυμένο” σε ένα κανάλι, 200 μέτρα από τον στάβλο μέσα σε μία μάλλινη κάλτσα, ενώ εκεί βρέθηκαν ακόμη ένας γεμιστήρας και

60 φυσίγγια.

Εκρυψαν το δίκαννο γιατί φοβήθηκαν πως θα… μπλέξουν

Οπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα το ζευγάρι που βρήκε νεκρό τον 44χρονο, ο 47χρονος Αλβανός φίλος του και η 50χρονη σύντροφος του η οποία διαχειριζόταν τον στάβλο και τον φιλοξενούσαν, φοβήθηκαν πως θα… μπλέξουν επειδή η κυνηγετική καραμπίνα ήταν αδήλωτη και αποφάσισαν να πουν ψέματα και να στήσουν σκηνικό δολοφονίας!

Ετσι “έλυσαν” το όπλο και το πέταξαν σε αποστραγγιστικό κανάλι, ειδοποιώντας αργότερα την Αστυνομία.

Αργά το βράδυ της Τρίτης παραδέχθηκαν τις ενέργειες τους και υπέδειξαν στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας που είχαν κρύψει την κυνηγετική καραμπίνα.

Εξι συλλήψεις για παρεμπόδιση έρευνας

Οι δύο τους συνελήφθησαν από την Αστυνομία με τις κατηγορίες παρεμπόδισης αστυνομικής έρευνας, ψευδής κατάθεσης, παραποίησης του τόπου εγκλήματος και για παράνομη οπλοκατοχή, κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Για τις ίδιες κατηγορίες συνελήφθησαν οι δύο γιοί του 47χρονου Αλβανού, ηλικίας 20 και 23 ετών, ένας 19χρονος Αλβανός φίλος τους και μία 33χρονη Αλβανίδα που τους βοηθούσε σε δουλειές του σπιτιού.

Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται πως παραποίησαν το χώρο που έγινε η αυτοκτονία, παραπλανώντας τις Αρχές.

Να σημειωθεί πως ο αδελφός του θύματος κατέθεσε στην Αστυνομία πως ο 44χρονος είχε ψυχολογικά προβλήματα, ήταν πολύ πιεσμένος ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα και πως του είχε πει πως σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το θύμα ήταν κάτοικος Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, ενώ είχε απασχολήσει το 2019 τις Αρχές για υπόθεση φυτείας χασίς σε περιοχή της Αχαΐας.