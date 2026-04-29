Ερώτηση ΚΚΕ για τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Επισήμανε ότι ενώ υπήρχαν δύο Παθολογικές Κλινικές με 80 κλίνες που λειτουργούσαν ασφυκτικά, τώρα υπολειτουργούν, με την κυβέρνηση να προωθεί τη συγχώνευσή τους. Μάλιστα, κατήγγειλε πως η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει στην προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας, κατέφυγε στα μπαλώματα και με «εντέλλεσθε» μετακινεί γιατρούς από την Κυπαρισσία και την Τρίπολη, δημιουργώντας νέα κενά στα υπόλοιπα νοσοκομεία.

Η κ. Δάγκα κατήγγειλε ακόμα ότι με βάση το απαρχαιωμένο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, στο νοσοκομείο υπάρχει μόνο το 50% των οργανικών θέσεων παθολόγων, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες και για την υγεία των ασθενών, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων. Επίσης, ζήτησε την προκήρυξη θέσεων με κατεπείγουσες διαδικασίες για να καλυφθούν τα κενά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΚΚΕ, να δικαιολογήσει την κατάσταση επιχείρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ξεκινώντας την απάντησή του, μάλιστα, ανέφερε ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε, γιατί υπάρχουν ταυτόχρονα μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες δύο παθολόγων που δημιούργησαν τα κενά την περίοδο του Πάσχα. Ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα, θα προκηρυχθούν 14 θέσεις για το συγκεκριμένο νοσοκομείο, ενώ δεν παρέλειψε να καταφύγει στη σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια για να ισχυριστεί ότι η επικείμενη προκήρυξη είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, την ώρα που λείπει το μισό προσωπικό!

“Το κριτήριο για το ΚΚΕ δεν είναι ούτε η σύγκριση με το 2019, ούτε οι 14 θέσεις εργασίας, αλλά οι ανάγκες του λαού της περιοχής, των ασθενών και των εργαζομένων”, επισήμανε στη δευτερολογία της η Β. Δάγκα. Πρόσθεσε πως “κριτήριο είναι η κάλυψη των λαϊκών αναγκών για πρόληψη και θεραπεία με την κάλυψη των κενών θέσεων χωρίς μπαλώματα και μετακινήσεις από άλλα νοσοκομεία”.

Μετέφερε, ακόμα, τη δικαιολογημένη ανησυχία των εργαζομένων, από την υπερεντατικοποίηση της δουλειάς, που είχε ως αποτέλεσμα πρόσφατα την κατάρρευση παθολόγου εν ώρα εφημερίας. “Για να είναι στο επίκεντρο ο ασθενής, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση”, τόνισε η Βιβή Δάγκα, “χρειάζεται ένα δωρεάν δίκτυο δημόσιων δομών Υγείας -Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και νοσοκομείων- με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό”, καταγγέλλοντας την πολιτική κόστους - οφέλους που εφαρμόζει η κυβέρνηση και στον τομέα της Υγείας.