Τι λένε τα ζώδια σήμερα (21/3)

Κριός

Η Σελήνη περνά στον Ταύρο στον 2ο οίκο σου για να σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 11ο οίκο σου. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν κρυφές εντάσεις και χειριστικές συμπεριφορές από μέρους κάποιου/ας από τον φιλικό σου περίγυρο για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου. Μπορεί να νιώσεις πως κάποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου ή να σου επιβάλουν τη δική τους άποψη. Σε συναισθηματικό επίπεδο, ίσως προκύψουν ζήλιες ή ανασφάλειες που σχετίζονται με την αξία και την αυτοεκτίμησή σου.

Ταύρος

Με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, γίνεσαι πιο εκφραστικός/ή, πιο ευαίσθητος/η και έχεις ανάγκη να νιώσεις ασφάλεια και σταθερότητα. Το τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 10ο οίκο σου, φέρνει ένταση σε θέματα καριέρας με πρόσωπα εξουσίας, που ίσως προσπαθούν να σου επιβληθούν ή να σε ελέγξουν. Μπορεί να νιώσεις ότι πιέζεσαι να αποδείξεις την αξία σου ή να πάρεις θέση σε μια κατάσταση που σε φέρνει σε σύγκρουση με ανώτερους ή συνεργάτες. Κράτα χαμηλούς τόνους.

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη στον Ταύρο στον 12ο οίκο σου η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωστρεφής, αναζητάς προσωπικό χώρο και χρόνο για ενδοσκόπηση. Το τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 9ο οίκο σου μπορεί να φέρει ένταση ή κρυφές προκλήσεις σχετικά με πεποιθήσεις, στόχους ή σχέσεις με άτομα που επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο. Μπορεί να νιώσεις πίεση να αναθεωρήσεις κάποιες ιδέες ή να αμφισβητηθούν οι αξίες σου. Καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές αποφάσεις και να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου.

Καρκίνος

Με τη Σελήνη στον 11ο οίκο σου, η διάθεσή σου στρέφεται σε φίλους/ες, κοινωνικές ομάδες και μακροπρόθεσμα σχέδια. Αναζητάς στήριξη και συναισθηματική σύνδεση μέσα στο φιλικό σου περιβάλλον, αλλά το τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 8ο οίκο σου, μπορεί να φέρει ένταση σε θέματα εξουσίας, οικονομικών ή κρυφών υποθέσεων. Είναι πιθανό να εμφανιστούν κρυφές δυναμικές, ζήλιες ή χειριστικές συμπεριφορές από άτομα με τα οποία μοιράζεσαι πόρους ή έχεις κοινές υποχρεώσεις.

Πρόσεξε να μην παρασυρθείς σε εντάσεις.

Λέων

Με τη Σελήνη στον 10ο οίκο σου το ενδιαφέρον σου στρέφεται στην καριέρα, την κοινωνική εικόνα και τους στόχους που θέλεις να επιτύχεις. Νιώθεις έντονη ανάγκη αναγνώρισης και επιτυχίας, αλλά το τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον 7ο οίκο σου μπορεί να φέρει ένταση σε προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις, ιδιαίτερα σε συνεργασίες και ερωτικές σχέσεις. Μπορεί να υπάρξουν δυναμικές χειρισμού, ζήλιες ή συγκρούσεις, οπότε καλό είναι να αποφύγεις απότομες αντιδράσεις και να κρατήσεις σταθερή στάση.

Παρθένος

Με τη Σελήνη στον 9ο οίκο σου, η διάθεσή σου στρέφεται σε μάθηση, ταξίδια, φιλοσοφικές αναζητήσεις και ευρύτερους ορίζοντες. Αναζητάς νοήματα και νέες εμπειρίες που θα διευρύνουν την αντίληψή σου. Ωστόσο το τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον 6ο οίκο σου μπορεί να φέρει ένταση σε καθημερινές υποχρεώσεις, θέματα υγείας ή συνεργασίες στην εργασία. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν κρυφές δυσκολίες ή καταστάσεις που σε αναγκάζουν να αναθεωρήσεις τον τρόπο που λειτουργείς στην καθημερινότητά σου.

Ζυγός

Με τη Σελήνη να περνά στον Ταύρο στον 8ο οίκο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο έντονα συναισθηματική και εσωτερική, με έμφαση σε βαθιές σχέσεις και οικονομικά. Αναζητάς ασφάλεια και συναισθηματική σύνδεση, ενώ το τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον 5ο οίκο σου θα φέρει εντάσεις ή χειριστικές τάσεις σε ερωτικά θέματα και στις σχέσεις με παιδιά. Θα προκύψουν ζήλιες, έντονες επιθυμίες ή κρυφές συγκρούσεις που σε ωθούν να επαναξιολογήσεις ποιες σχέσεις και δραστηριότητες έχουν πραγματική αξία για σένα.

Σκορπιός

Με τη Σελήνη απέναντί σου στον 7ο οίκο σου, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε σχέσεις και συνεργασίες. Αναζητάς συναισθηματική ισορροπία και αμοιβαία κατανόηση με τους άλλους, ωστόσο με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα στον 4ο οίκο σου μπορεί να φέρει ένταση σε οικογενειακά θέματα. Μπορεί να νιώσεις πίεση ή έλεγχο από οικεία πρόσωπα, ενώ κρυφές συγκρούσεις ή συναισθηματικές εντάσεις μπορούν να αναδείξουν ανασφάλειες ή παλιά ζητήματα. Καλό είναι να αποφύγεις υπερβολικές αντιδράσεις.

Τοξότης

Η διάθεσή σου στρέφεται στην καθημερινότητα, στις υποχρεώσεις και στη φροντίδα της υγείας ή της ρουτίνας σου, με τη Σελήνη να περνά στον Ταύρο και στον 6ο οίκο σου. Νιώθεις έντονη ανάγκη να οργανώσεις τα πράγματα γύρω σου, αν και με το τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον 3ο οίκο σου, μπορεί να υπάρξουν εντάσεις στις επικοινωνίες, στις μετακινήσεις ή στις μικρές καθημερινές συνεργασίες. Κάποιοι μπορεί να προσπαθήσουν να σε πιέσουν ή να χειριστούν πληροφορίες, δημιουργώντας εσωτερική ανησυχία.

Αιγόκερως

Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στη δημιουργικότητα, στα πάθη και στις προσωπικές απολαύσεις με την Σελήνη να περνά στον Ταύρο και στον 5ο οίκο σου. Αναζητάς χαρά και έμπνευση, ωστόσο με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα στον 2ο οίκο σου, θα υπάρχει ένταση ή ανασφάλεια συναισθηματική και υλική. Καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές αποφάσεις και να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε οικονομικές ή συναισθηματικές συναλλαγές. Η όψη αυτή σε καλεί να εστιάσεις στην αναβάθμιση των προσωπικών σου επιθυμιών.

Υδροχόος

Με την Σελήνη στον Ταύρο και στον 4ο οίκο σου η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Αναζητάς ηρεμία και συναισθηματική σταθερότητα στον προσωπικό σου χώρο, αλλά με το τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον 12ο οίκο σου, το πιθανότερο είναι να υπάρξουν κρυφές εντάσεις ή ανασφάλειες που σχετίζονται με υποσυνείδητα θέματα και κρυφά συναισθήματα. Μπορεί να νιώσεις πίεση ή έντονα συναισθήματα που χρειάζονται να εκφραστούν με προσοχή. Με ψυχραιμία και ενδοσκόπηση, μπορείς να αλλάξεις τη διάθεσή σου.

Ιχθύες

Η διάθεσή σου γίνεται πιο περίεργη με την Σελήνη να περνά στον Ταύρο στον 3ο οίκο σου. Η προσοχή σου επικεντρώνεται στις καθημερινές σου επαφές. Θέλεις να μοιραστείς ιδέες και να συνδεθείς με τους άλλους, αλλά το τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον 12ο οίκο σου φέρνει ένταση από υποσυνείδητες επιρροές ή καταπιεσμένα συναισθήματα που μπορεί να σε κάνουν να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου ή τις σχέσεις σου. Καλό είναι να προσέχεις ποιοι άνθρωποι μοιράζονται μαζί σου πληροφορίες και να μην αφήνεσαι σε ενοχικές καταστάσεις.