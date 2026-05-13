Ο Καφαντάρης σε συνέδριο για την συμπερίληψη στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Τον καθοριστικό ρόλο των δήμων στη διαμόρφωση ανοιχτών και δίκαιων κοινοτήτων επεσήμανε ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, κατά τη συμμετοχή του στο 2ο Diversity In Cities Conference 2026.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του συνεδρίου με τίτλο «Humanizing Life: Η συμπερίληψη ξεκινάει στη γειτονιά».

Ο Δημήτρης Καφαντάρης ανέφερε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τον εγγύτερο θεσμό στον πολίτη, όπου ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο με ανάγκες και δικαιώματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δήμοι καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες κοινωνικές προκλήσεις, καθιστώντας τη συμπερίληψη οριζόντια προτεραιότητα που επηρεάζει κάθε πτυχή της λειτουργίας της πόλης, από τον σχεδιασμό των δημόσιων χώρων έως τις κοινωνικές και ψηφιακές υπηρεσίες.

«Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη πόλη χωρίς ισότητα ευκαιριών και χωρίς ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, προσθέτοντας ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της Χάρτας Διαφορετικότητας, σημειώνοντας ότι η υπογραφή της αποτελεί ουσιαστική δέσμευση ευθύνης απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.

Κατά την παρέμβασή του, ο Δημήτρης Καφαντάρης έθεσε και το ζήτημα της ανάγκης για ουσιαστική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης από την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εξήγησε, η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και εξειδικευμένων προγραμμάτων είναι απαραίτητη ώστε οι δήμοι να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές συμπερίληψης.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η ποιότητα μιας πόλης κρίνεται από τον χώρο που δίνει σε κάθε άνθρωπο να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή ξεκινά από το επίπεδο της γειτονιάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕΔΕ.