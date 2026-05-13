Είναι πλήγμα η απένταξη του Μιναγιώτικου

Καθησυχάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση της δημόσιας συμβολής στα πέντε αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, μεταξύ των οποίων και το Μιναγιώτικο Φράγμα. Υποστηρίζει ότι “παρά την απένταξη της χρηματοδοτικής συμβολής τού Δημοσίου από το Ταμείο Ανάκαμψης, η απαιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση συνολικού ύψους 157,4 εκ. ευρώ έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, εξασφαλίζοντας πλήρως τη συνέχιση και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων”.

Η χρηματοδότηση, όμως, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν μπορεί να είναι σίγουρη και σταθερή, με συνέπεια. Γι’ αυτό και είναι σοβαρό πλήγμα για τη Μεσσηνία, για την αναπτυξιακή της προοπτική και για τους αγρότες της, η απένταξη του Μιναγιώτικου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Και είναι πλήγμα για το νομό και την αγροτική του παραγωγή, γιατί υπάρχει και η μεγάλη εκκρεμότητα με το Φιλιατρινό Φράγμα, με την κατασκευή των δικτύων του που έχει ...πάει το 2029 για να λειτουργήσει, επιτέλους, το Φράγμα. Και είναι πλήγμα για τον τόπο μας, γιατί τη δεκαετία του 2000, την εποχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας επί Δημήτρη Δράκου, γινόταν λόγος για 3 φράγματα με τις αντίστοιχες μελέτες. Το 3ο ήταν του Λαγκούβαρδου. Είκοσι και 25 χρόνια μετά δεν έχει παραδοθεί και δεν λειτουργεί ούτε ένα φράγμα στη Μεσσηνία.

Κι επιβεβαιώνεται πως είναι πλήγμα, όταν τον Δεκέμβριο του 2021 μεσσήνιος βουλευτής μετά τη συνάντησή του με τον γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωνε: “Σύμφωνα με την πληροφόρηση ολοκληρώνεται πολύ σύντομα η κτηματογράφηση, προκειμένου να προχωρήσει η συμβασιοποίηση του έργου, κάτι που θα γίνει στις αρχές του 2022. “Προχωράμε με γοργούς ρυθμούς για να καλύψουμε το κενό των τελευταίων χρόνων σε αρδευτικά έργα στη Μεσσηνία, έναν τόπο που έχει την τύχη να είναι πλούσιος σε υδατικούς πόρους. Άμεσα προχωρούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για την ένταξη σε ΣΔΙΤ του Μιναγιώτικου Φράγματος και των αρδευτικών του δικτύων, ενώ με το νέο έτος θα έχουμε και τις ανάλογες εξελίξεις για το Φιλιατρινό, που εκκρεμεί εδώ και 7 χρόνια”.