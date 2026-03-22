Έγκλημα στην Καρδίτσα: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της δολοφονίας του τραγουδιστή

Πρόκειται για 17χρονο που ομολόγησε την πράξη του, ο οποίος συνελήφθη πρώτος και λίγη ώρα αγρότερα συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που ενεπλάκη στο άγριο φονικό.

Οπως υποστήριξε ο 17χρονος μαζί με τo άλλο άτομο μαχαίρωσαν τον τραγουδιστή γιατί δεν τους πλήρωσε για ναρκωτικά που τους είχε ζητήσει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα το iefimerida, ο άνδρας που είχε προηγουμένως προσαχθεί, είχε παραχωρήσει το σπίτι του στον 51χρονο τραγουδιστή προκειμένου να περάσει το βράδυ του, μαζί με μια φίλη του.

Οπως υποστηρίζει ο 17χρονος που συνελήφθη πρώτος, ο τραγουδιστής κάλεσε εκείνον και τον 18χρονο για να του πάνε ναρκωτικά. Αλλά όταν πήγαν στο σπίτι, όπως υποστηρίζει, μαζί με ένα άλλο άτομο, ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα, τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσαν.

Η γυναίκα που ήταν μαζί με τον τραγουδιστή φοβήθηκε και έφυγε.

Ο άνδρας που είχε παραχωρήσει το σπίτι στον τραγουδιστή και η γυναίκα που ήταν μαζί με τον 51χρονο που δολοφονήθηκε δεν εμπλέκονται στην υπόθεση και δεν κατηγορούνται για κάτι.