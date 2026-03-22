Οι πρώτες προβλέψεις για τον καιρό του Πάσχα: Έρχονται χαμηλότερες θερμοκρασίες

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό του Πάσχα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και το reader, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για βροχές, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ενδέχεται να επικρατήσουν πιο ψυχρές συνθήκες, με διαστήματα αστάθειας και βροχοπτώσεων. Ωστόσο, διευκρινίζει πως πρόκειται για μακροπρόθεσμη εκτίμηση και όχι για οριστική πρόγνωση, καθώς το χρονικό περιθώριο είναι ακόμη μεγάλο.

Η θερμοκρασία υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί περίπου 1 έως 3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ οι βροχές φαίνεται να είναι ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με τα συνηθισμένα για την περίοδο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος εκτιμά ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα κυλήσουν με πιο δροσερό και υγρό καιρό από το συνηθισμένο, με αυξημένες πιθανότητες για βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια πρώτη εικόνα, η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει όσο πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα.