Τι λένε τα ζώδια σήμερα (24/3)

Κριός

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους στον 3ο σου, θα έχεις αυξημένη διάθεση για επικοινωνία και συζητήσεις που αφορούν από σοβαρά θέματα μέχρι και φήμες ή κουτσομπολιά. Οι μετακινήσεις θα είναι επίσης αυξημένες προκειμένου να διευθετήσεις τα τρέχοντα θέματα της ημέρας. Ωστόσο προς το μεσημέρι καλό είναι να προσέχεις τον τρόπο που εκφράζεσαι γιατί «η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει». Με τη Σελήνη να σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη από τον 12ο σου είναι πολύ πιθανό να «ανάψουν τα αίματα» και σε κλάσματα δευτερολέπτων να βγάλεις απωθημένα χρόνων.

Ταύρος

Η Σελήνη σήμερα στους Διδύμους και στον 2ο σου θα φέρει αστάθεια στον οικονομικό τομέα με αποτέλεσμα να υπάρξουν στιγμές μέσα στην ημέρα, που θα νιώσεις ανασφαλής. Κυρίως προς το μεσημέρι που θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Αρη στον 11ο σου, είναι πιθανό να προκύψουν κάποια έξοδα και να χάσεις την εμπιστοσύνη τόσο στον εαυτό σου, όσο και σε κάποιο φιλικό πρόσωπο που ενδεχομένως θα επηρεάσει αρνητικά τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου. Διατήρησε την ψυχραιμία σου και αν σκοπεύεις να δώσεις χρήματα για έναν κοινό σκοπό, δώσε λιγότερα απ’ όσα σου ζητούν.

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, η διάθεσή σου ανεβαίνει και έχεις ανάγκη να εκφραστείς, να μιλήσεις και να τραβήξεις την προσοχή των άλλων. Θα είσαι πιο εξωστρεφής, αλλά και πιο ευμετάβλητος/η συναισθηματικά, κάτι που θα φαίνεται στις αντιδράσεις σου. Προς το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 10ο σου, η ένταση μεταφέρεται κυρίως σε θέματα καριέρας και υποχρεώσεων. Μπορεί να νιώσεις εκνευρισμό ή ότι σε προκαλούν, και να αντιδράσεις πιο έντονα απ’ όσο χρειάζεται. Πρόσεξε τον τρόπο που μιλάς σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Καρκίνος

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους και στον 12ο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωστρεφής. Θα έχεις ανάγκη να αποσυρθείς από την ένταση της καθημερινότητας. Είναι μια μέρα που μπορεί να θυμηθείς καταστάσεις από το παρελθόν ή να θελήσεις να κρατήσεις κάποια πράγματα για σένα. Η διαίσθησή σου είναι έντονη και η ευαισθησία σου αυξημένη, γι’ αυτό πρόσεξε να μην επηρεάζεσαι εύκολα από το περιβάλλον σου. Προς το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 9ο σου, μπορεί να προκύψουν εντάσεις που έχουν να κάνουν με απόψεις ή συζητήσεις που ξεφεύγουν.

Λέων

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους και στον 11ο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο εξωστρεφής. Είναι μια μέρα που μπορείς να ανταλλάξεις ιδέες, να κάνεις συζητήσεις και να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου. Το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 8ο σου, μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις για οικονομικά θέματα που σχετίζονται με άλλους/ες. Στα αισθηματικά, ίσως προκύψει μια έντονη αντίδραση που δεν περίμενες, είτε από σένα είτε από τον/ην σύντροφό σου. Απόφυγε τις πιεστικές συζητήσεις και μην προσπαθήσεις να ελέγξεις καταστάσεις που δεν εξαρτώνται από εσένα.

Παρθένος

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους και στον 10ο σου, η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα καριέρας και υποχρεώσεων. Εχεις ανάγκη να αποδείξεις τι αξίζεις και να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, όμως η πίεση είναι αυξημένη και μπορεί να νιώσεις ότι όλοι/ες απαιτούν κάτι από εσένα. Η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά πρόσεξε γιατί μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Προς το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 7ο σου, μπορεί να προκύψουν εντάσεις με συνεργάτες ή με το ταίρι σου. Απόφυγε τις αντιπαραθέσεις και μην προσπαθήσεις να επιβληθείς, κράτα ήπιους τόνους.

Ζυγός

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους στον 9ο σου, θα έχεις ανάγκη να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα, είτε μέσα από συζητήσεις, είτε μέσα από σχέδια, είτε ακόμα και με μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σου. Η επικοινωνία σε βοηθά να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα, ωστόσο πρόσεξε τις υπερβολές. Προς το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 6ο σου, η ένταση μεταφέρεται στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις σου. Μπορεί να προκύψει εκνευρισμός στη δουλειά, πίεση με εκκρεμότητες ή ένταση με συναδέλφους. Η κούραση μπορεί να σε κάνει πιο απότομο/η απ’ όσο συνήθως.

Σκορπιός

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους και στον 8ο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωτερική, έντονη και διεισδυτική. Θα προκύψουν σκέψεις για οικονομικά θέματα, κοινά έξοδα ή καταστάσεις που απαιτούν διαχείριση σε βάθος. Η διαίσθησή σου είναι δυνατή, αλλά και η καχυποψία αυξημένη. Το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 5ο σου, είναι εύκολο να «ανάψουν τα αίματα» σε συναισθηματικά θέματα. Μπορεί να υπάρξει ένταση με το ταίρι σου ή ζήλια. Πρόσεξε τις παρορμητικές αντιδράσεις, γιατί μπορεί να πεις πράγματα που θα δυσκολευτείς να μαζέψεις.

Τοξότης

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους και στον 7ο σου, η προσοχή σου στρέφεται στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Εχεις ανάγκη για επικοινωνία, επαφή και ουσιαστικές συζητήσεις, όμως η διάθεσή σου εξαρτάται αρκετά από τη στάση τους απέναντί σου. Είναι μια μέρα που μπορεί να δεις πιο καθαρά τι συμβαίνει σε μια σχέση. Προς το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 4ο σου, μπορεί να προκύψουν εντάσεις που ξεκινούν από το σπίτι ή την οικογένεια και επηρεάζουν άμεσα τη σχέση σου.

Ισως νιώσεις πίεση, εκνευρισμό ή ότι κάποιος/α σε φέρνει στα όριά σου.

Αιγόκερως

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους και στον 6ο σου, η καθημερινότητά σου γίνεται αρκετά απαιτητική, με πολλές υποχρεώσεις, τρεξίματα και εκκρεμότητες που ζητούν άμεση διευθέτηση. Η διάθεσή σου επηρεάζεται από το πόσο οργανωμένα λειτουργείς, αλλά και από το περιβάλλον στη δουλειά. Προς το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 3ο σου, είναι πιθανό να προκύψουν εντάσεις στην επικοινωνία, είτε με συναδέλφους, είτε με άτομα του κοντινού σου περιβάλλοντος. Τα λόγια μπορεί να ειπωθούν απότομα, δημιουργώντας παρεξηγήσεις χωρίς σοβαρό λόγο.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους και στον 5ο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη, δημιουργική και εξωστρεφής. Εχεις ανάγκη να διασκεδάσεις, να εκφραστείς και να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν χαρά. Είναι καλή στιγμή για να έρθεις πιο κοντά με το ταίρι σου ή να γνωρίσεις κάποιο νέο πρόσωπο. Προς το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 2ο σου, μπορεί να προκύψει ένταση σε οικονομικά ζητήματα. Ισως κάνεις μια παρορμητική αγορά ή νιώσεις πίεση σχετικά με τα έξοδά σου. Πρόσεξε τα αισθηματικά σου γιατί μπορεί να υπάρξουν εντάσεις.

Ιχθύες

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους και στον 4ο σου, έχεις ανάγκη να νιώσεις οικειότητα και να βρεθείς σε ένα περιβάλλον που σε ηρεμεί. Η διάθεσή σου μπορεί να αλλάζει εύκολα και να επηρεάζεται από την ατμόσφαιρα γύρω σου. Θέματα του παρελθόντος μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο και προς το μεσημέρι, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 1ο σου, να υπάρξουν εντάσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι πιέζεσαι ή ότι πρέπει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, με αποτέλεσμα να αντιδράσεις παρορμητικά. Πρόσεξε τα νεύρα σου, γιατί μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν συγκρούσεις.