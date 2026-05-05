Εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας στη Λισαβόνα

Το σεμινάριο στόχευε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα μέσω σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, όπως η παιγνιώδης μάθηση και το gamification. Οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί, Κυριακή Θωμά και Ελένη Νικητάκη, εμβάθυναν στις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας και στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, συνεργαζόμενες με εκπαιδευτικούς από ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και στη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων με στοιχεία παιχνιδιού, ενισχύοντας τη συμμετοχή και την κριτική σκέψη των μαθητών. Η επιμόρφωση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση εργασιών, ανταλλαγή καλών πρακτικών και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν αναμένεται να αξιοποιηθούν άμεσα στη σχολική τάξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμμετοχικού και βιώσιμου μαθησιακού περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο του σχολείου ως φορέα διαμόρφωσης ενεργών και υπεύθυνων πολιτών», αναφέρει η ανακοίνωση του σχολείου.