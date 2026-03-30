Εντοπίστηκαν νεκρές μητέρα και κόρη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου

Νεκρές εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου μια 96χρονη μητέρα και η 56χρονη κόρη της.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 54χρονος γιος της οικογένειας που μένει στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία που έκαναν στο ΑΤ Ζωγράφου συγγενείς των δύο γυναικών καθώς είχαν αρκετό καιρό να δώσουν σημεία ζωής.

Αστυνομικοί πήγαν μαζί με εισαγγελέα στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου και εκεί εντοπίστηκε το δωμάτιο που είχε σφραγιστεί και μέσα βρισκόντουσαν τα πτώματα των γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

