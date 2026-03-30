Τα νέα οικονομικά κίνητρα για τη μετακίνηση γιατρών σε νησιά το καλοκαίρι

Πρόσθετη των τακτικών αποδοχών μηναία αποζημίωση ύψους 2.100 ευρώ, πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης (μετάβασης και επιστροφής), πλήρης κάλυψη εξόδων διαμονής και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας είναι τα κίνητρα που παρέχει το υπουργείο Υγείας και η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νοτίου Αιγαίου σε γιατρούς του ΕΣΥ οι οποίοι δύνανται να μετακινηθούν από τα νοσοκομεία όπου υπηρετούν σε μονάδες υγείας νησιών προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ, τα συγκεκριμένα κίνητρα αφορούν τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία σε Τήνο, Καρλόβασι Σάμου, Μύκονο, Ιο, Μήλο, Αμοργό, Πάτμο, Γαλατά, Αίγινα, Πάρο, Ανδρο, Σύμη, Κέα, Σίφνο, Μεγίστη, Λειψούς, Δονούσα, Σχοινούσα, Τήλο, Σέριφο, Φολέγανδρο, Ανάφη, Σίκινο, Νίσυρο, Αγαθονήσι, Χάλκη, Κύθνο, Ηρακλειά, Φούρνους και Σπέτσες. Υπενθυμίζεται ότι τα κίνητρα αυτά χορηγούνται κατ’ εφαρμογή νόμου του 2024.

Σημειώνεται ότι η 2η ΥΠΕ προχωρά σε ανοιχτή πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για γιατρούς που επιθυμούν να καλύψουν ανάγκες των νησιών. Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση έχει διάρκεια ενός μηνός, όμως μπορεί να παραταθεί. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@2dype.gov.gr.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου για τη στήριξη απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών παρέχεται επιπλέον σε ιατρούς που υπηρετούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων το ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως, πέραν των τακτικών αποδοχών και σε ορίζοντα επτά ετών.

Ενδεικτικά νησιά στα οποία οι γιατροί θα ενισχυθούν οικονομικά είναι Αγκίστρι, Αντικύθηρα, Πόρος, Σπέτσες, Υδρα, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Οινούσσες, Ανάφη, Σίκινος, Λειψοί, Αστυπάλαια, Κάσος, Κέα, Νίσυρος, Κίμωλος, Δονούσα, Κουφονήσια, Χάλκη, Ψέριμος Θηρασιά κ.ά. Σημειώνεται ότι η δωρεά αφορά συνολικά 50 μικρά νησιά της χώρας.

Επιπλέον, εκτός από τη χρηματοδότηση του υπουργείου Υγείας για τους γιατρούς που θα μετακινηθούν σε νησιά για περιορισμένο διάστημα και του Ιδρύματος Χατζηιωάννη για όσους υπηρετούν στις μονάδες νησιωτικών περιοχών, πρόσθετα κίνητρα προσφέρουν δήμοι και περιφέρειες. Αυτά μπορεί να είναι οικονομική ενίσχυση, στέγαση, σίτιση ή άλλες διευκολύνσεις. Ενδεικτικά, για το Κέντρο Υγείας Σύμης, ο δήμος του νησιού καλύπτει το ενοίκιο όσων υπηρετούν, ενώ χορηγείται και το ποσό των 450 ευρώ μηνιαίως για σίτιση. Στην Ιο πέντε κατοικίες μισθώνονται από τον δήμο για χρήση από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας του νησιού, ενώ και οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ καλύπτονται από τον δήμο.

Στη Μήλο, από όπου οι γιατροί έφευγαν γιατί δεν είχαν πού να μείνουν, διατίθενται φέτος τρεις μονοκατοικίες.

Και στο περιφερειακό Ιατρείο Κώμης Τήνου, χορηγείται κατάλυμα που περιλαμβάνει «κουζίνα, υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κλιματισμό, μπάνιο, διπλό κρεβάτι, ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο, ψυγείο και Ιnternet».

Πηγή: www.kathimerini.gr