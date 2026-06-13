Δήμος Οιχαλίας: Και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων κατά της μονάδας βιοαερίου

Οι πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Οιχαλίας δηλώνουν υπεύθυνα ότι “συμφωνούμε με τις αποφάσεις του Δήμου για την αποτροπή του έργου «Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά»”.

Εκ μέρους των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Οιχαλίας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Μεσσηνίας και πρόεδρος Κατσαρού Περικλής Σταυρόπουλος σημειώνει:

“1. Οι κάτοικοι - δημότες του Δήμου Οιχαλίας που επί χρόνια ταλαιπωρούνται από άλλες εγκατεστημένες περιβαλλοντικά οχλούσες μονάδες στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά και από τη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν αποτελούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ο Δήμος Οιχαλίας ως η χαβούζα της Μεσσηνίας 2. Είμαστε κάθετα αντίθετοι και δεν δεχόμαστε την εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά. 3. Απαιτούμε να ανακληθεί αλλιώς να ακυρωθεί η με Α.Π.35645/14-5-2026(ΑΔΑ:ΕΞ94ΟΡ1Φ-Β3Υ)Α.Ε.Π.Ο. 4. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία των πολιτών του Δήμου μας και αυτό θα το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις! Αντικρούουμε την υποβάθμιση της περιοχής μας”.