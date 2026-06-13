Στις 22 Ιουνίου οι υπογραφές για παραχώρηση Αεροδρομίου Καλαμάτας

Στις 22 Ιουνίου αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για την 40ετή παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» στην κοινοπραξία Fraport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας Α.Ε..

Οι υπογραφές προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Growthfund Investor Summit 2026 που διοργανώνει το Υπερταμείο στην Αθήνα.

Για τις ανάγκες της παραχώρησης έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία «Kalamata Airport A.E.», η οποία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα και δεν θα ενταχθεί στη δομή της Fraport Greece, που διαχειρίζεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Υπενθυμίζουμε ότι η σύμβαση έχει ήδη λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ στα τέλη Μαΐου εγκρίθηκε και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα αναμένεται η κύρωσή της από τη Βουλή, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες πριν από την ανάληψη της διαχείρισης του αεροδρομίου από τον παραχωρησιούχο.

Η κοινοπραξία θα αναλάβει τη λειτουργία, ανάπτυξη, συντήρηση και εκμετάλλευση του αεροδρομίου για τα επόμενα 40 χρόνια. Η συμμετοχή στο επενδυτικό σχήμα κατανέμεται κατά 51% στη Fraport AG και από 24,5% στις Delta Airport Investments και Πηλέας Α.Ε.

Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατ. ευρώ, ενώ η κοινοπραξία έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επέκταση του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών.